Белгийски перипетии в Рила: Момче с криза, спасиха го!

По публикацията работи: Боряна Павлова
В добро състояние е 17-годишното момче от Белгия, което беше спасено в Рила. Момчето е било част от група скаути, които тръгнали на преход от Рилския манастир към хижа Рилски езера.
Внезапно му е прилошало и получил хипертонична криза. На помощ се притекли планинските спасители от Благоевград. Те открили момчето на около 2 километра от Рилския манастир, съобщава Bulgaria ON AIR
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Туристът е откаран в болницата в Благоевград, където е прегледан и освободен. Преди дни отново в Рила беше спасен 18-годишен младеж отново от Белгия, който се контузи по време на преход.