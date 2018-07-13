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Белгийски перипетии в Рила: Момче с криза, спасиха го!

Преди дни планинските спасители помогнаха на друг младеж
Обновена: 13 юли 2018 18:22 | 13 юли 2018 18:12, Боряна Павлова
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В добро състояние е 17-годишното момче от Белгия, което беше спасено в Рила. Момчето е било част от група скаути, които тръгнали на преход от Рилския манастир към хижа Рилски езера.
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Внезапно му е прилошало и получил хипертонична криза. На помощ се притекли планинските спасители от Благоевград. Те открили момчето на около 2 километра от Рилския манастир, съобщава Bulgaria ON AIR.

Туристът е откаран в болницата в Благоевград, където е прегледан и освободен. Преди дни отново в Рила беше спасен 18-годишен младеж отново от Белгия, който се контузи по време на преход.
 

По публикацията работи: Боряна Павлова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 1 час
Някой от приятелчетата му да не е бил превъзбуден от чистият въздух и дивата природа и да е бил малко по-грубичък в палатката като са си легнали?Не се подигравам просто белгийци и така.Все пак вторият гей парад в Европа след Германия е бил в Белгия.Твърда втора линия с традиции хихихи
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Кофти матрял преди 1 час
По-добре откровени простаци отколкото възпитани лицемери.
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Анонимен преди 1 час
Лошо. Стадо хиени побеждават лъва. А и лъва много често избягва да си има взимане-даване с хиените:-))
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Сата НАТО преди 1 час
Дотука само кофти материал се е изходил по темата, колкото и да е нескромно, чувствам се като лъв сред хиени.
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Анонимен преди 2 часа
Белгийците нямат такива балкани, те са равнина. Възможно е разликата в надморската височина да не им се отразява много добре.
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Анонимен преди 2 часа
Прилошало му е от чистия въздух и без ГМО е опасно за еврохомосексуалистите, да си носят по една консерва с ГМО и тъй дa ходят в планината а може да му се е искало изкуствено дишане уста в уста от някой надарен планински спасител.
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Анонимен преди 2 часа
Правени от с0поли са тез западни наркоманчета!Не си стоят пред компа а ръгнали по баирите!
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до 1 преди 2 часа
Защо тия глупости? Ами това е бял човек, помагаме.
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zeus преди 2 часа
Да разбирам ли, че и този турист своите са го изоставили, та се наложило спасителите да го откриват? Това ли са новите европейски ценности, за които толкова време слушаме, но не ги бяхме виждали?
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