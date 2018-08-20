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До две години: Ремонтират опасните мостове

В момента се роботи по пет от общо 17 виадукта
20 авг 2018 21:34, Петя Славова
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Всички магистрални пътни мостове в лошо състояние ще бъдат ремонтирани поетапно в следващите две години.

Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след среща с премиера Бойко Борисов и финансовия министър Владислав Горанов, предаде Bulgaria ON AIR.

Нанков посочи, че в момента се правят ремонти на пет от 17-те моста, чиито експлоатационни срокове изтичат, а в близките дни ще започнат ремонтите на още три.

Двамата министри са представили на премиера Бойко Борисов финансовите разчети за ремонтите.


 

По публикацията работи: Петя Славова

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