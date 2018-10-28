Катастрофа на пътя Пловдив-Хасково – 49-годишен загина

49-годишен мъж е загинал при катастрофа на главния път Пловдив-Хасково, между селата Върбица и Бяла река, съобщиха от МВР за "Фокус".



Около 18.30 часа е съобщено, че автомобил "Пежо" с пловдивска регистрация се е сблъскал с друг автомобил с марка "Фолксваген" с хасковска регистрация.



На място е загинал пътник от втория автомобил – 49-годишен мъж.



До приключване на огледа на местопроизшествието автомобилите в посока Хасково се отклоняват през първомайския кв."Дебър" и автомагистрала "Тракия".