Непълнолетен уби баща си във Варненско

Непълнолетно момче е убило 42-годишният си баща в село Осеново. Служители на местната полиция работят по извършеното тежко криминално престъпление.



На 1 януари т. г., около 18.30 часа, е постъпил сигнал за това, че след възникнал семеен скандал, непълнолетно момче е извършило убийство. Жертвата е 42-годишният му баща.



По случая е образувано досъдебно производство, предава "Фокус". Материалите са докладвани на дежурен прокурор от Окръжната прокуратура във Варна, като под негово ръководство е започнато следствено дело.



Работата по документиране и доказване на престъплението продължава.