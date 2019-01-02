Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka

Непълнолетен уби баща си във Варненско

Причината - семеен скандал
2 яну 2019 12:55, Цветелин Димитров
8
Непълнолетен уби баща си във Варненско
Снимка: БТА

Непълнолетно момче е убило 42-годишният си баща в село Осеново. Служители на местната полиция работят по извършеното тежко криминално престъпление.

На 1 януари т. г., около 18.30 часа, е постъпил сигнал за това, че след възникнал семеен скандал, непълнолетно момче е извършило убийство. Жертвата е 42-годишният му баща.

По случая е образувано досъдебно производство, предава "Фокус". Материалите са докладвани на дежурен прокурор от Окръжната прокуратура във Варна, като под негово ръководство е започнато следствено дело.

Работата по документиране и доказване на престъплението продължава.

По публикацията работи: Цветелин Димитров

8
Още по темата: полициянепълнолетенубийствопрестъпление
Още от Страната
Пловдив – европейската столица на културата, но в транспортен хаос
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
8
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 1 минута
Таткото е трябвало да го изхвърли на чekuя навремето.
7
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 1 минута
Таткото е трябвало да го изхвърли на *** навремето.
6
0
 
2
 
! Отговори
До СТАБИЛНОСТ преди 2 минути
Миличкият, никой не ти отговаря на коментарите под статията за Русия ли?
5
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 2 минути
Чантала?
4
3
 
6
 
! Отговори
СТАБИЛНОСТ преди 6 минути
Браво, "добрите" новини от герберастката ко чина нямат почивка.
За ден и половина, това е 11-ия труп, без да се броят 4-мата загинали при катастрофи.
3
1
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 6 минути
А Радев каза, че нямат цел...!
2
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 7 минути
Мдааааа, не му разрешил да иде на дискотека или не му дал пари за нови телефон... е, няма такава държава!
1
2
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 9 минути
Закривай тая държава брат няма смисъл...
Виж всички

Netflix се предаде пред исканията на Саудитска Арабия
Борисов напомни на министрите за съкращенията в администрацията
Виж всички новини

BGONAIR.BG

15 загинали и поне 20 изчезнали след свлачищата в Индонезия
Решено: Без винетка по Северната тангента на София
Виж всички новини

Investor

Netflix се предаде пред исканията на Саудитска Арабия
Епизод на комедийно шоу беше свален от стрийминг услугата в страната по искане на властите
Борисов напомни на министрите за съкращенията в администрацията

BGONAIR

15 загинали и поне 20 изчезнали след свлачищата в Индонезия
Подновиха спасителните операции в провинция Западна Ява
Решено: Без винетка по Северната тангента на София

BLOOMBERGTV

По-лош икономически климат очакват 500 най-големи компании във Великобритания
Резултатите от проучване на агенция Ipsos Mori сочат песимизъм сред 74% от анкетираните компании
Цената на WTI ще е около $45

GOL

Сделката е факт: Челси плати на Дортмунд 64 млн. евро за Пулишич
Крилото ще доиграе сезона в Германия
Гръм на "Ноу Камп": Валверде може да напусне Барса в края на сезона

AUTOMEDIA

TIALOTO

Селена плаща по 300 долара на час за пилатес
Практикувала „горещ пилатес“ за детокс
За Нова година: Кристиано и Джорджина в Дубай

PULS

Подписаха Анекса към НРД за следващата година
Здравното министерство, НЗОК и БЛС успяха да доведат тази година преговорите до край навреме преди н...
Властта осигури ваксини за още две години

AZ-JENATA

Защо наследникът на Хари и Меган може да не е принц или принцеса
От кого зависи титлата на бебето
5 мъжки качества, които издават дали той е подходящ за вас

TEEN

Анджелина Джоли иска децата
Смята, че не трябва да се държат перфектно през цялото време
Михаела Филева: Изпратих най-страхотната година!
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2019 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2019 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Yandex.Metrica
 