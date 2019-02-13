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53-годишен мъж загина при сблъсък на пътя край Силистра

Два товарни автомобила са се ударили в района на Калипетрово
Обновена: 13 фев 2019 19:14 | 13 фев 2019 19:10, Василия Пейчева
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53-годишен мъж загина при сблъсък на пътя край Силистра
Снимка: Булфото, архив

Петдесет и три годишен мъж е загинал днес при тежко пътнотранспортно произшествие около 12.40 ч. в района на силистренското село Калипетрово, съобщиха от МВР.

На кръстовището между околовръстното шосе и пътя Силистра-Алфатар са се сблъскали товарен автомобил МАН, управляван от 53-годишен шофьор, и товарен автомобил "Рено", с водач 35-годишен мъж.

На място е загинал 53-годишен мъж, пътувал в "Рено"-то.

Двамата шофьори нямат сериозни наранявания.

Дежурна оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, причините за инцидента се изясняват, се посочва в съобщението.

По публикацията работи: Василия Пейчева

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българин преди 2 часа
До 3 ти....Особняк си! -:) Усеща се! Не се заяждай с хората! Нищо лично!
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Анонимен преди 2 часа
До анонимен № 2. Предполагам, че сте ученик в трети или четвърти клас. В противен случай, не мога да си обясня що за изречения са това. Четейки Вашите слова, мога да Ви кажа, че всичко това може да се побере в три или изречения.
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Анонимен преди 3 часа
Определено.Не е виновен водача.Идващ от Алфатар към Силистра.А този който пресича по околовръстното от посока Айдемир! Точно на стопа.Има един трафопост.На когото.Изобщо не му е местото там. Но си е там уви....Силистренци го знаят...Там не се ли огледаш преди да пресечеш.Си отнесен.Като куцо пиле домат! -:)
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Анонимен преди 3 часа
Днес се разминахме с една жертва вчера бяха 3. Напредваме към унищожението си. Докато не спрат да раздават книжки на куцо кьораво и съкато така ще е.
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