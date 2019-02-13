53-годишен мъж загина при сблъсък на пътя край Силистра

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Снимка: Булфото, архив
Петдесет и три годишен мъж е загинал днес при тежко пътнотранспортно произшествие около 12.40 ч. в района на силистренското село Калипетрово, съобщиха от МВР.
На кръстовището между околовръстното шосе и пътя Силистра-Алфатар са се сблъскали товарен автомобил МАН, управляван от 53-годишен шофьор, и товарен автомобил "Рено", с водач 35-годишен мъж.
На място е загинал 53-годишен мъж, пътувал в "Рено"-то.
Двамата шофьори нямат сериозни наранявания.
Дежурна оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, причините за инцидента се изясняват, се посочва в съобщението.