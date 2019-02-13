53-годишен мъж загина при сблъсък на пътя край Силистра

Петдесет и три годишен мъж е загинал днес при тежко пътнотранспортно произшествие около 12.40 ч. в района на силистренското село Калипетрово, съобщиха от МВР.



На кръстовището между околовръстното шосе и пътя Силистра-Алфатар са се сблъскали товарен автомобил МАН, управляван от 53-годишен шофьор, и товарен автомобил "Рено", с водач 35-годишен мъж.



На място е загинал 53-годишен мъж, пътувал в "Рено"-то.



Двамата шофьори нямат сериозни наранявания.



Дежурна оперативна група извършва оглед на местопроизшествието, причините за инцидента се изясняват, се посочва в съобщението.