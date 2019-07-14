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Какво е това лято? Сняг през юли покри Мусала

Необичайното явление предизвика фурор във Facebook
14 юли 2019 13:25, Красимир Ангелов
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Сняг падна на връх Мусала днес, стана ясно от публикация във Facebook на Meteo Balkans.

Необичайното явление за средата на лятото предизвика истински фурор в социалните мрежи. От снимките се вижда, че падналото количество сняг далеч не е символично.

Лошо време обхвана цялата страна, като за общо 18 области днес е обявен оранжев код за опасни явления заради обилни дъждове и гръмотевични бури.

Сериозно количество валежи ще има в областите Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Перник, София – град, София – област, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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дедо Ташунко преди 9 месеца
Социалните мрежи се правят от и.д.и.о.т.и за и.д.и.о.т.и
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Waffen SS преди 9 месеца
Много си е хубаво времето-Леко прохладно,дъждът поизми улиците и намали ФПЧ.Свежа зеленина.По-чист въздух.С една дума много е по-добре от задуха,горещината и прафоляка
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Kireto преди 9 месеца
По потник карам ски на връх Тодорка
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Анонимен преди 9 месеца
Снежната покривка на връх Мусала се задържа средно 254 дена в годината, често до края на юни. Минималната измерена температура през юли е - 8 градуса, през август е - 9,8 градуса. Нищо необичайно няма в този сняг.
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Анонимен преди 9 месеца
Днес беше един хубав зимен юлски ден...
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Анонимен преди 9 месеца
..а точно тези дни в средата на юли, според старата българска традиция ,се определяха като,,горещници''...я сега са си обикновени дъждовници.
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www преди 9 месеца
СИСТЕМАТА HAARP ДЕЙСТВА .....
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Анонимен преди 9 месеца
скапано лято, какво да е :D
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Анонимен преди 9 месеца
TC TC TC ZATOPLQNE AMA SNEJNO
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Анонимен преди 9 месеца
До Анонимен

Много ви бърка в здравето това глобално затопляне. За Тръмп ли работите, или сте доброволци?
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Анонимен преди 9 месеца
Глобално затопляне, казват учените загръщайки се в дебелите шуби.
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Анонимен преди 9 месеца
Бррррр... глобално затопляне...
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ПроСоТо преди 9 месеца
преименувайте връх Мус Алла!!!!!!!!

Наречете го "България",или "връх Вазов",или нещо българско!!!!!

Ще се шокирате от промяната,която ще настъпи в битието ви..
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Анонимен преди 9 месеца
Когато почина Людмила Живкова , пак на 14-ти юли, в София максималната температура беше седем !!!! градуса.
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Анонимен преди 9 месеца
До Тръмп знае истината!

Това за новата ледникова епоха и групата британски учени го знаем. Има такива изследвания, и с тях се занимават същите "истински учени и климатолози", както и тези със загоплянето. А какво ще стане при наслагването на двата ефекта - нито истинските, нито неистинските няма да ви кажат.
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Анонимен преди 9 месеца
До Гошо

Климатични промени се наричат отдавна.
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Гошо преди 9 месеца
До Анонимен
Така е в глобалното затопляне
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Анонимен преди 9 месеца
На мястото на звездичките да се чете м.е.сти.

Скоро ще има само звездички пиууу.
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Путин е виновен преди 9 месеца
Путин *** топлото към неговата дача .ще излиза отпуск.
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Тръмп знае истината! преди 9 месеца
И всички истински учени и климатолози знаят и от години алармират че навлизаме във началото на нова ледникова епоха. Вече няколко години под ред се наблюдават все по студени лета а ледовете на полюсите се увеличават всяка година.
Специално в България тази година имаме най студеното лято за последните 35г. Много отдавна не е имало лято със толкова малко слънчеви дни....но както и да е.

Важното е че световните куловоди ОТНОВО успяха да излъжат цялия свят и да прокарат новите "еко" данъци!
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