Какво е това лято? Сняг през юли покри Мусала

Сняг падна на връх Мусала днес, стана ясно от публикация във Facebook на Meteo Balkans.



Необичайното явление за средата на лятото предизвика истински фурор в социалните мрежи. От снимките се вижда, че падналото количество сняг далеч не е символично.



Лошо време обхвана цялата страна, като за общо 18 области днес е обявен оранжев код за опасни явления заради обилни дъждове и гръмотевични бури.



Сериозно количество валежи ще има в областите Благоевград, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пловдив, Пазарджик, Перник, София – град, София – област, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.