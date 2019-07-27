Почитаме Свети Седмочисленици

Православната църква почита паметта на Свети Пантелеймон и Свети Седмочисленици. Свети Пантелеймон закриля лекарите и акушерите. От езичник е приел християнството.

Свети Седмочисленици са първоучителите Кирил и Методий и учениците им Климент, Сава, Горазд, Наум и Ангеларий.

По този повод от 9.30 часа в столичния храм "Св.Седмочисленици", с благословението на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, ще бъде отслужена архиерейска света Литургия, оглавена от Негово преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на София митрополит, предаде "Фокус".









