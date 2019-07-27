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Почитаме Свети Седмочисленици

Чества се и денят на Свети Пантелеймон
Обновена: 30 юли 2019 13:51 | 27 юли 2019 08:45, Петя Славова
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Почитаме Свети Седмочисленици
Снимка: архив, Булфото

Православната църква почита паметта на Свети Пантелеймон и Свети Седмочисленици. Свети Пантелеймон закриля лекарите и акушерите. От езичник е приел християнството.

Свети Седмочисленици са  първоучителите  Кирил и Методий и учениците им Климент, Сава, Горазд, Наум и Ангеларий.

По този повод от 9.30 часа в столичния храм "Св.Седмочисленици", с благословението на Негово светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, ще бъде отслужена архиерейска света Литургия, оглавена от Негово преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на София митрополит, предаде "Фокус".



 


 

По публикацията работи: Петя Славова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 9 месеца
И на празници не може да сте смирени. И св. Панталеймон почитаме днес.
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Дедо Попи преди 9 месеца
Да бъдат честити Свети Седмочисленици Бойко,Цецко,Цецка,Цвета,Дида,Дани,Дельооооо-амииииииииииин
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