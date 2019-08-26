Два ТИР-а се удариха, затвориха главния път Плевен-София

Тежка катастрофа между два товарни автомобила затвория главния път Плевен - София в участъка между село Телиш и град Луковит.

Движение там няма от 19.40 часа. Осигурен е обходен маршрут през селата Ракита и Радомирци, съобщи говорителят на ОДМВР - Плевен Мариана Цветкова.

Около 19.00 часа товарен автомобил, управляван от 61-годишен, движещ се в посока София, се е блъснал в друг товарен автомобил. При инцидента е пострадал 56-годишният водач на другата кола.

Оказва му се медицинска помощ в плевенска болница.