Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Задържаха пиян шофьор, блъснал паркирана кола в Бургас

Подкарал BMW-то си с 3,35 промила алкохол
26 авг 2019 09:43, Красимир Ангелов
5
Задържаха пиян шофьор, блъснал паркирана кола в Бургас
Снимка: Булфото

45-годишен мъж е задържан за шофиране с 3.35 промила алкохол в кръвта, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Мъжът е арестуван на 25 август около 00.55 часа в района на ж.к. "Зорница". Служители от Пето Районно управление – Бургас станали свидетели на ПТП с материални щети между движещ се лек автомобил "БМВ 320 Д", с белгийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж от Бургас и паркиран лек автомобил "Дачия" със софийска регистрация.

Установено е, че водачът на „БМВ”-то шофира след употреба на алкохол с концентрация - 3.35 промила. Задържан е за срок от 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

5
Още по темата: Бургаскатастрофапиян шофьор
Още от
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
5
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 9 месеца
Според КАТ паркираната Дачия се е движела с несъобразена скорост от 0 км/час.
4
0
 
6
 
! Отговори
Жо преди 9 месеца
ПРИ отчетени 3,35 промила трябва да се провери, кога дрегерът е минал на метрологична проверка.
3
1
 
5
 
! Отговори
Наздраве преди 9 месеца
Бил е задържан след кратко преследване на четири крака.
2
1
 
4
 
! Отговори
Бай ганьо 2 преди 9 месеца
Добре че е била паркирана инък нямаше да я оцели.
1
1
 
2
 
! Отговори
Бай Евстати преди 9 месеца
за малко
ако беше с беемве 335 щеше да удари десятката
Виж всички

Investor

Оборотът на БФБ се върна към обичайно ниските нива през май
Той възлезе на 22,2 млн. лв. при спад с 1% на годишна база
Британската икономика се свива с рекордните над 20% през април

BGONAIR

Ковид-19 роди нова златна треска в САЩ
Рекорден брой кандидати се борят за места във Военноморските сили

BLOOMBERGTV

Производство по стабилизация на търговците подкрепя фирми в затруднено положение
Анализатор: Капиталовият ни пазар остава забравен от чуждестранните инвеститори

GOL

Падна и последната пречка за рестарта на Висшата лига
Протоколът за безопасност беше одобрен от клубовете
Сари се страхува от контузии в Юве

AUTOMEDIA

Китайци предлагат сътрудничество на Jaguar Land Rover
Близо 1/3 от произведените Bentley Bentayga се оказаха с дефект

TIALOTO

Саня Борисова: С Ники Илиев се разведохме
Ана Кендрик: Бях нещастна, когато снимах „Здрач“

PULS

Психолог: В критични ситуации конспиративните теории намаляват тревогата от неизвестното
Има пренебрегване на до вчера задължителните мерки
Ендометриоза - основни стадии

AZ-JENATA

Как да се гримирате, ако носите предпазна маска
Няколко полезни съвета за кожата
Защо той внезапно губи интерес към вас?

TEEN

Иги Азалия е станала майка
Ето какво призна тя
4 зодии, които вярват само на себе си
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2020 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2020 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 