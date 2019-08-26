Задържаха пиян шофьор, блъснал паркирана кола в Бургас

45-годишен мъж е задържан за шофиране с 3.35 промила алкохол в кръвта, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.



Мъжът е арестуван на 25 август около 00.55 часа в района на ж.к. "Зорница". Служители от Пето Районно управление – Бургас станали свидетели на ПТП с материални щети между движещ се лек автомобил "БМВ 320 Д", с белгийска регистрация, управляван от 45-годишен мъж от Бургас и паркиран лек автомобил "Дачия" със софийска регистрация.



Установено е, че водачът на „БМВ”-то шофира след употреба на алкохол с концентрация - 3.35 промила. Задържан е за срок от 24 часа.



По случая е образувано бързо полицейско производство.