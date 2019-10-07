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Заловиха бракониери след отстрел на елен край Ветово

Полицаите са заловили трима души, напълнили 3 чувала с месо
Обновена: 7 окт 2019 15:31 | 7 окт 2019 15:30, Красимир Ангелов
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Заловиха бракониери след отстрел на елен край Ветово
Снимка: Булфото, архив

Полицаи заловиха бракониери, които са отстреляли елен край град Ветово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Сигналът е подаден в Районното полицейско управление във Ветово около 2:00 часа миналата нощ. На място полицаите установили трима души, които били с лек автомобил.

При огледа униформените открили останки от едрия дивеч. В превозното средство били намерени ловна карабина, три найлонови чувала с месо, три ножа и други вещи.

По случая е образувано досъдебно производство за извършеното престъпление.

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Жена на бракониер преди 6 месеца
От яд,че рогата му са по- красиви от техните! А може би и по-малки...
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Само питам преди 6 месеца
Алкохола и суджуците на бракониерите къде са?
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