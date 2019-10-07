Заловиха бракониери след отстрел на елен край Ветово

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Снимка: Булфото, архив
Полицаи заловиха бракониери, които са отстреляли елен край град Ветово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.
Сигналът е подаден в Районното полицейско управление във Ветово около 2:00 часа миналата нощ. На място полицаите установили трима души, които били с лек автомобил.
При огледа униформените открили останки от едрия дивеч. В превозното средство били намерени ловна карабина, три найлонови чувала с месо, три ножа и други вещи.
По случая е образувано досъдебно производство за извършеното престъпление.