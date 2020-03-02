Бой в билярден клуб приключи с мъж в безсъзнание

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По публикацията работи: Павел Гълъбов
Мъж изпадна в безсъзнание след побой в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.
На 1 март в 05:55 часа в полицейското управление е получен сигнал за нарушение на нощната тишина в билярден клуб
. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил на земята 33-годишен мъж в безпомощно състояние.
Същият е откаран от екип на Спешна помощ в горнооряховската болница
в безсъзнание и след преглед е освободен.
Изяснено е, че в клуба е възникнал скандал
между пострадалия и 26-годишен клиент. По-младият мъж е ударил в лицето пострадалия.