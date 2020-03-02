Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Бой в билярден клуб приключи с мъж в безсъзнание

Полицията в Горна Оряховица разследва случая
Обновена: 2 мар 2020 18:21 | 2 мар 2020 18:21, Павел Гълъбов
7
Бой в билярден клуб приключи с мъж в безсъзнание
Снимка: БГНЕС

Мъж изпадна в безсъзнание след побой в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Още по темата
След скандал: Двама пребиха опонент в Нова Загора
24 фев 2020 18:00
10
Пиян с 3,21 промила преби пенсионер, нападна и полицай
24 фев 2020 11:32
18


На 1 март в 05:55 часа в полицейското управление е получен сигнал за нарушение на нощната тишина в билярден клуб. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил на земята 33-годишен мъж в безпомощно състояние.

Същият е откаран от екип на Спешна помощ в горнооряховската болница в безсъзнание и след преглед е освободен.

Изяснено е, че в клуба е възникнал скандал между пострадалия и 26-годишен клиент. По-младият мъж е ударил в лицето пострадалия.

По публикацията работи: Павел Гълъбов

7
Още по темата: болницабойбезсъзнаниеГорна Оряховицамъж в безсъзнаниебилярден клуб
Още от
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
7
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Какви са тези глупост, билярд в шест сутринта? Това само в България го има.
6
0
 
10
 
! Отговори
Анонимен алкохолик преди 3 месеца
Е къ може да завърши един билярд? Много ясно с безаъзнание
5
0
 
9
 
! Отговори
Ром"с преди 3 месеца
Абе убава работа ,ама бг)
4
0
 
12
 
! Отговори
НямаХмНямаМхм преди 3 месеца
До Хм

Ми приет е в безсъзнание, установено е, че е в безсъзнание и е освободен в безсъзнание, кое не ти е ясно?
3
0
 
10
 
! Отговори
Хм преди 3 месеца
Приет в безсъзнание и след преглед освободен... ... Нивото на джурналята достига нови и нови висоти
2
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Ами който не е удрян с билярдна топка по главата, не подозира, колко корава може да бъде тази топка.
1
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 3 месеца
Това новина ли е, какво е ...
Виж всички

Investor

TikTok (да, TikTok) е бъдещето
Това е единствената голяма социална мрежа, създадена в смартфон ерата
Великобритания рискува с вдигането на коронавирусната блокада

BGONAIR

Концесионерите на проверявания плаж в Слънчев бряг: Станала е грешка
Майстор на дървени играчки връща малки и големи в романтичното минало

BLOOMBERGTV

Полското икономическо чудо е към края си
Гърция удължи ограничителните мерки срещу пандемията в бежанските лагери

GOL

Глоби и отнемане на точки в Англия при нарушение на правилата за коронавирус
Първоначалната санкция може да е от 200 хиляди паунда
Още един треньор в Италия е бил заразен с коронавирус

AUTOMEDIA

Запознайте се с „Голиат“ - новия кросоувър с над 1000 коня
Жан Алези си продал колата, за да кара синът му в F2

TIALOTO

5 прически с фиби, които да си направите
5 звезди, които са били вегани

PULS

Как захарта обърква тялото ни?
Порочният кръг
Децата грешат и това им помага да растат и да се развиват

AZ-JENATA

Грешки в грижата за лицето, които увреждат кожата
Начини, по които сами караме кожата да страда
Защо да миете зъбите си с кокосово масло

TEEN

Топ 3 зодии, които разлюбват бързо
Вижте кои са те
Излиза нова книга от поредицата "Здрач"
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+
Инвестор.БГ АД © 2001-2020 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта
Investor.BG AD © 2001-2020 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio | Yandex.Metrica
 