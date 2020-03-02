Бой в билярден клуб приключи с мъж в безсъзнание

Мъж изпадна в безсъзнание след побой в Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

На 1 март в 05:55 часа в полицейското управление е получен сигнал за нарушение на нощната тишина в. Изпратеният на мястото полицейски екип е установил на земята 33-годишен мъж в безпомощно състояние.Същият е откаран от екип на Спешна помощ в горнооряховскатав безсъзнание и след преглед е освободен.Изяснено е, че в клуба е възникналмежду пострадалия и 26-годишен клиент. По-младият мъж е ударил в лицето пострадалия.