Кола блъсна колоездач на пътя за Шабла

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По публикацията работи: Павел Гълъбов
Велосипедист е пострадал при инцидент по пътя с. Тюленово – Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.
На 9 юни около 18.50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с велосипедист по пътя от с. Тюленово посока град Шабла. На място е установено, че лек автомобил „Ленд Роувър”, управляван от 51-годишен, мъж удря движещият се в същата посока велосипедист на 46-години. Вследствие на инцидента, велосипедистът е с фрактура на горен ляв крайник
, без опасност за живота.
По случая е образувано досъдебно производство.