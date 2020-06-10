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Кола блъсна колоездач на пътя за Шабла

Пострадалият е с контузия на ръката
10 юни 2020 13:24, Павел Гълъбов
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Кола блъсна колоездач на пътя за Шабла
Снимка: БГНЕС/архив

Велосипедист е пострадал при инцидент по пътя с. Тюленово – Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.

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На 9 юни около 18.50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с велосипедист по пътя от с. Тюленово посока град Шабла. На място е установено, че лек автомобил „Ленд Роувър”, управляван от 51-годишен, мъж удря движещият се в същата посока велосипедист на 46-години. Вследствие на инцидента, велосипедистът е с фрактура на горен ляв крайник, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

По публикацията работи: Павел Гълъбов

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Анонимен преди 16 минути
Хахахаха, е тази снимка няма как да е от пътя Тюленово - Шабла. Онова там е малък, двулентов и доста разбит път, така че от къде се взе тази мантинела??? Нещо друго сте нащракали.
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Анонимен преди 19 минути
Не знаете какво говорите. Проблема не е в колоездача или поне едва ли само в него. В района има отсечки на които РЕДОВНО се кара със 130-150 км в час (че и повече) при ограничение до 60 км в час. В сезона почти 100% от тези герои са пияни, а някои и дрогирани, така че...
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Stol S преди 36 минути
Corona viruse covid 19
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аа преди 45 минути
Полицаите да вземат да глобяват такива колоездачи. По правилник за движение по пътищата е забранено на велосипедист да кара по извънградски път на платното за движение. Има право само в банкета или с пилотна кола. Тези дето си мислят че карат на Тур Дьо Франс - глоба и конфискация на велосипеда. Защото и аз съм имал ситуации с такива самоубийци, слава богу без инцидент. Отделно съм виждал ентусиасти дори и по магистралите.
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