Кола блъсна колоездач на пътя за Шабла

Велосипедист е пострадал при инцидент по пътя с. Тюленово – Шабла, съобщиха от полицията в Добрич.

Още по темата Велосипедисти с лежащ флашмоб след смърт на пътя 29 окт 2019 09:53 21

На 9 юни около 18.50 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с велосипедист по пътя от с. Тюленово посока град Шабла. На място е установено, че лек автомобил „Ленд Роувър”, управляван от 51-годишен, мъж удря движещият се в същата посока велосипедист на 46-години. Вследствие на инцидента, велосипедистът е с, без опасност за живота.По случая е образувано досъдебно производство.