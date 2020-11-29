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43-годишен хирург от Бургас почина от коронавирус

Д-р Бирджан Йозтюрк е бил диагностициран преди 2 седмици
29 ное 2020 08:00, Ния Христова
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43-годишен хирург от Бургас почина от коронавирус
Снимка: Pixabay
Един от изтъкнатите хирурзи в Бургас - д-р Бирджан Йозтюрк, загуби битката с коронавируса. 
 
Всеотдаен лекар и изключителен професионалист – така колегите му описват д-р Йозтюрк.
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Той беше проктолог, специалист по коремна и минимално инванзивна хирургия в МБАЛ "Лайф хоспитал". 
 
Бил е диагностициран с коронавирус преди около 2 седмици. Не е известно да е имал придружаващи заболявания.
 
Въпреки приложеното лечение, състоянието му рязко се влошило.
 
43-годишният хирург има две деца.
По публикацията работи: Ния Христова

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Анонимен преди 13 секунди
ВСЕКИ УМРЯЛ ЦИГЪHИH E ИСТИНСКА РАДОСТ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!!!!!
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Исмет Фарук преди 7 минути
Дали не е объркан Бургас със Люлебургас?!
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Анонимен преди 10 минути
Могло и добри новини да има...
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бая си прост преди 13 минути
До Осман
Ганчо анонимко
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Осман преди 21 минути
То с такова "име" по добре да си yмpял
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Анонимен преди 29 минути
София на първо място по най-, мръсен въздух в света , Бургас следва плътно. Солидни научни доказателства има, че Ковид удря най силно там където въздухът и природата са мръсни. Му е сме на първо място в Европа по смъртност по всякакъв друг показател. Най много ракови болести...ниска продължителност на живота...но на първо място по тютюнопушене...много жалко е всичко това и не ни е само Ковид виновен. Ковид е искрата коят просто подпалва гнилоча...Млад в БГ не е равно на здрав...
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Дядо от село преди 37 минути
Само с поклони няма да стане.Трябва да се запитаме защо стигнахме до тук, и кой допринесе най много да сме първи по смъртност.Виновните да понесат поне морално наказание и всеки сам за себе си да отговори какво е направил, или не направил за разпространението на вируса
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Рушофилски трол преди 38 минути
От противошапная умират повече.
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Анонимен преди 40 минути
43-годишен хирург....почина, аИди0те като патри0та, слафянина и останалете капацитетЕ цапат пространството......
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Анонимен преди 44 минути
Само една дума , поклон !
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А преди 50 минути
Само безбожници и зомбирани параноици коментират тук. Нека човекът оочива в мир. Загубата му е огромна за цялото общество, не смо за семейството му, тъй като такива хора са много трудно заменими. За да стане хирург, е необходимо поне 10г обучение, а не всеки има качествата да го премине. Да не говорим, че още един човек в разцвета ма силите си изгуби живота си
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Доц Мангъров преди 50 минути
Този не е вирусолог и е умрял от страх.
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Дядо от село преди 52 минути
Направихме лекарите камикадзета.Ама те ще ни трябват и след пандемията,за който остане жив.Щото вируса оставя доста поражения.. Едва ли ще ни е до ресторанти,та да ги спасяват толкова..И учителите ще станат кът..
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преди 54 минути
Тези статии са за да ни чипират (ваксинират). Тези които носим шлемове срещу 5Г-то.
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Анонимен преди 54 минути
Поредната лъжа ,да плашат хора или доктори и сестри санитари които с със специални костюми се заразяват,разболяват,и умират ,я да обяснят щаб и нощ как ние които носим единствено маски ще се предпазим от вируса )
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Мангър Лангър преди 56 минути
Не е пил от моя чай и аспирин. Суха съчка!
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До 1 преди 57 минути
Млъкни бе т А пА нар
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Плоската Земя преди 1 час
Няма КОВИД...едно леко грипче е!!!Всичко друго е лъжа на рептилоидите и илюминатите за да ни чипират!!
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