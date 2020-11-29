43-годишен хирург от Бургас почина от коронавирус

Един от изтъкнатите хирурзи в Бургас - д-р Бирджан Йозтюрк, загуби битката с коронавируса.

Още по темата 1792 са новите случаи на коронавирус, 69 са починали 29 ное 2020 06:46 58 Всеотдаен лекар и изключителен професионалист – така колегите му описват д-р Йозтюрк.Той беше проктолог, специалист по коремна и минимално инванзивна хирургия в МБАЛ "Лайф хоспитал".

Бил е диагностициран с коронавирус преди около 2 седмици. Не е известно да е имал придружаващи заболявания.

Въпреки приложеното лечение, състоянието му рязко се влошило.

43-годишният хирург има две деца.