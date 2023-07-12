Шофьор избяга от катастрофа в Шумен

51-годишен мотоциклетист е пострадал при инцидент в Шумен, съобщават от местната полиция.



Малко след 19:00 часа снощи е приет сигнал за пътнотранспортно произшествие на кръстовище между улиците „Университетска“ и „Марица“. Съобщено било, че е пострадал водач на мотоциклет „Сузуки“ с шуменска регистрация.



На място са насочени екипи на полиция и спешна помощ. По данни на водача на мотоциклета, при движение по ул. “Университетска“ лек автомобил е предприел маневра завой наляво в посока към ул. “Марица“, отнел му е предимството. После напуснал произшествието. При опит да спре мотоциклетистът е паднал.



След преглед в болницата било установено, че пострадалият е със счупена лява ключица, без опасност за живота.



Водачът на лекия автомобил се издирва, образувано е досъдебно производство, информира БНР.

