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Шофьор избяга от катастрофа в Шумен

Пострадал е мотоциклетист
12 юли 2023 13:19, Стела Стоянова
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Шофьор избяга от катастрофа в Шумен
Снимка БГНЕС

51-годишен мотоциклетист е пострадал при инцидент в Шумен, съобщават от местната полиция.

Малко след 19:00 часа снощи е приет сигнал за пътнотранспортно произшествие на кръстовище между улиците „Университетска“ и „Марица“. Съобщено било, че е пострадал водач на мотоциклет „Сузуки“ с шуменска регистрация.

На място са насочени екипи на полиция и спешна помощ. По данни на водача на мотоциклета, при движение по ул. “Университетска“ лек автомобил е предприел маневра завой наляво в посока към ул. “Марица“, отнел му е предимството.  После напуснал произшествието.  При опит да спре мотоциклетистът е паднал.

След преглед в болницата  било установено, че пострадалият е със счупена лява ключица, без опасност за живота.

Водачът на лекия автомобил се издирва, образувано е досъдебно производство, информира БНР.
 

По публикацията работи: Стела Стоянова

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Анонимен преди 5 минути
Като им знам меснти КАТ-аджии и аз ще бягам. Миналото лято един се опита да утрепе момче със скутер, ей така. Решил, че нямало книжк и го избута в тревата, дето едвам не се утрепа.
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Анонимен преди 14 минути
Щом няма описание на автомобила значи е на някой който трябва да бъде скрит.
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възмутен преди 16 минути
Не само да се издирва. Конфискация нна автомобила, отнемане право на шофиране до края на живота си. Така лека палека ще отпаднат крайно недесциплинираните.
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