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Светият Синод на БПЦ одобри кандидатите за Сливенски митрополит

Изборът ще се състои на 25 февруари
22 яну 2024 23:30, Красимир Ангелов
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Светият Синод на БПЦ одобри кандидатите за Сливенски митрополит
Снимка: БГНЕС

На своето редовно заседание Светият Синод на БПЦ в Пълен състав разгледа Писмо от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, Наместник на овдовелия Сливенски епархийски престол с искане Св. Синод, съгласно чл. 85, ал. 1 от УБПЦ – БП, да състави измежду лицата с епископски чин листа на кандидатите за митрополитски избор, която да се изпрати на Наместника на овдовелия Сливенски епархийски престол, съобщиха от Синода на сайта си.

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На база на това Светия синод взе решение и определи листата на достоизбираеми епископи, кандидати за митрополитския избор в Сливенска епархия: Това са:

- Велички епископ СИОНИЙ, игумен на Троянската и Бачковската ставропигиални св. обители;
- Знеполски епископ АРСЕНИЙ, първи Викарен епископ на Пловдивския митрополит;
-​ Белоградчишки епископ ПОЛИКАРП, първи Викарен епископ на Софийския митрополит;
- Агатополски епископ ИЕРОТЕЙ, Викарен епископ на Наместника на овдовелия Сливенски епархийски престол
- Мелнишки епископ ГЕРАСИМ, Гл. Секретар на Св. Синод и председател на ЦН на ПКСХП „Св. Александър Невски;
- ​Смоленски епископ ВИСАРИОН, втори Викарен епископ на Пловдивския митрополит;
- Константийски епископ МИХАИЛ, Викарен епископ на Ловчанския митрополит;
- Браницки епископ ПАХОМИЙ, Ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски”;
- Главиницки епископ МАКАРИЙ, Викарен епископ на Русенския митрополит;
- Велбъждски епископ ИСААК, втори Викарен епископ на Софийския митрополит.

Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който временно изпълнява длъжността на Сливенски митрополит, следва да организира епархийски избор за нов митрополит на 18 февруари 2024 г.

На основание чл. 90, ал. 1 от УБПЦ – БП, на 25 февруари 2024 г. в Синодалния параклис „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител” да бъде извършен каноническият избор за нов Сливенски митрополит.
 

По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Анонимен преди 22 минути
Преди 6 години когато избираха Видински митрополит едвам събраха 5ма кандидати ,а за богатата Сливенска Епархия се наредиха 10 кандидата! Все пак едно е да си владика в метрополия с градове като Видин, Монтана, Лом и Берковица. Съвсем друго е да си е в Сливен, Бургас, Ямбол, Поморие, Созопол, Несебър в може би най-богата Епархия.
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