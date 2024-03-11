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Èòàëèíåö óäàðè è óáè ïåøåõîäåö íà 85 ãîäèíè

Èíöèäåíòúò å ñòàíàë íà ãëàâåí ïúò êðàé Ïëåâåí
11 ìàð 2024 10:21, Àëåêñàíäúð Ïîïîâ
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Èòàëèíåö óäàðè è óáè ïåøåõîäåö íà 85 ãîäèíè
Ñíèìêà: ÁÃÍÅÑ

Ïåøåõîäåö å çàãèíàë ïðè òåæêî ïúòíîòðàíñïîðòíî ïðîèçøåñòâèå íà ãëàâåí ïúò ïðè ïúòåí âúçåë Ãðèâèöà. Ñèãíàë çà çëîïîëóêàòà å ïîñòúïèë ñíîùè îêîëî 19:30 ÷., ñúîáùèõà îò ÌÂÐ â Ïëåâåí.

Îãëåä íà ìåñòîïðîèçøåñòâèåòî å èçâúðøåí îò åêèïè íà ñåêòîð "Ïúòíà ïîëèöèÿ". Óñòàíîâåíî å, ÷å âîäà÷úò íà àâòîìîáèë "Õàâàë 6" – 71-ãîäèøåí èòàëèàíñêè ãðàæäàíèí, ïðè äâèæåíèå êúì Ñîôèÿ, å áëúñíàë ñ ïðåäíà äÿñíà ÷àñò íà àâòîìîáèëà íàâëÿçúë â ïúòíîòî ïëàòíî ïåøåõîäåö íà 85 ãîäèíè, êîéòî å ïî÷èíàë íà ìÿñòî.

Òÿëîòî å ïðèâåäåíî çà àóòîïñèÿ. Øîôüîðúò å ïðîâåðåí çà óïîòðåáà íà àëêîõîë è íàðêîòèöè, ïðîáèòå ìó ñà îòðèöàòåëíè. Çà òåæêèÿ ïúòåí èíöèäåíò å óâåäîìåí äåæóðåí ïðîêóðîð ïðè Îêðúæíà ïðîêóðàòóðà â Ïëåâåí. Îáðàçóâàíî å äîñúäåáíî ïðîèçâîäñòâî, ïî êîåòî ðàáîòàòà ïðîäúëæàâà, äîïúëâàò îò ïîëèöèÿòà.

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