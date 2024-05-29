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Откриха голямо количество отровни вещества в Перник

Те са били в склад
29 май 2024 13:05, Александър Попов
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Откриха голямо количество отровни вещества в Перник
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Откриха голямо количество отровни вещества в склад в Перник.

Ще се проведе брифинг по повод действията по разследването, съобщиха от прокуратурата. Информацията ще бъде предоставена от административния ръководител - районен прокурор на Районната прокуратура Гергана Малиновска, прокурор Христофор Рачев, говорител на Районната прокуратура и наблюдаващият прокурор Теодор Николов.

Очаквайте подробности!

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По публикацията работи: Александър Попов

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Анонимен преди 41 минути
Сми безмислена новина. Открили са нещо, но не се знае, ни какво, ни кога. Едно нищо
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Бонго Бонго преди 50 минути
Попитайте отровните партии
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Анонимен преди 53 минути
Нека позная - Путин!
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