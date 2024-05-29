Откриха голямо количество отровни вещества в Перник

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Откриха голямо количество отровни вещества в склад в Перник.
Ще се проведе брифинг по повод действията по разследването, съобщиха от прокуратурата. Информацията ще бъде предоставена от административния ръководител - районен прокурор на Районната прокуратура Гергана Малиновска, прокурор Христофор Рачев, говорител на Районната прокуратура и наблюдаващият прокурор Теодор Николов.
Очаквайте подробности!
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