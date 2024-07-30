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30 военни от Сухопътните войски гасят пожара в Струмяни

Те ще помагат на пожарникарите
30 юли 2024 17:07, Красимир Ангелов
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30 военни от Сухопътните войски гасят пожара в Струмяни
Снимка: БГНЕС

Военнослужещи от Сухопътните войски се включват в борбата с големия пожар в Община Струмяни, Област Благоевград.

Група от 15 военнослужещи с ръководител лейтенант Велик Кльонтов от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване – Благоевград се включиха в гасенето на големия горски пожар в планината Малешево край село Кърпелево, Община Струмяни.

По-рано днес за гасене на пожара край село Кърпелево бяха пренасочени и 15-те военнослужещи, които участваха в погасяването на големия пожар в планината Славянка на българо-гръцката граница с ръководител лейтенант Костадин Ковачев. Те ще действат в помощ на пожарникарите, горските служители и местните власти за потушаване на огъня, отчитат от военното министерство.
 

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По публикацията работи: Красимир Ангелов

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 14 минути
А военните от базите на НАТО как са? Добре ли са? Карти ли играят? Защо не помагат? Имат техника и са подготвени.
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Време е преди 18 минути
калинката Калинчо да хвърли оставка. Половин България изгоря а пожарната е абсолютно безпомощна.
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Чудя се преди 19 минути
Само да не се преуморят , ама защо -30 а не -3 *** Три е щастливо число - може да доведе дьжд
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