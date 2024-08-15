Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Пиян с АТВ катастрофира до "Каваците"

Мъжът е от Пловдив
Обновена: 15 авг 2024 10:43 | 15 авг 2024 10:40, Стела Стоянова
3
Пиян с АТВ катастрофира до "Каваците"
Снимка БГНЕС, архив

Пиян мъж с АТВ е катастрофирал до къмпинг Каваците в Созопол около полунощ, предава БГНЕС.

В Районното управление в Созопол е получено съобщение за пътен инцидент, възникнал в района на заведение в къмпинг "Каваци" край Созопол.

Катастрофирал е 45-годишен пловдивчанин, управлявал електрическо АТВ с мощност 1500 W.

Дрегерът е отчел 1,87 промила алкохол.

Мъжът е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Стела Стоянова

3
Още по темата: АТВпиян
Още от Страната
18-годишен помориец простреля мъж с пневматичен пистолет
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
2
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 42 минути
Не разбрах, превозвал е пиано с АТВ -то и катастрофирал??
1
1
 
0
 
! Отговори
Резил преди 50 минути
То това не се води и МПС. Да го бяха арестували за електрическо колело. Нищо няма да му направят. А ако си наеме адвокат - ще му платят и обезщетение. 2 коня е нищо.
Виж всички

Investor

Силното търсене на технологии с AI подкрепя ръста на печалбата при Lenovo
Politico: Мария Габриел е сред опциите на Марк Рюте за заместник в НАТО

BGONAIR

Задържаха управителя на запалилия се старчески дом в Банкя
Еврото няма да повиши драстично цените и да обезцени заплатите ни

BLOOMBERGTV

„М+С Хидравлик“ строи „зелен завод“ в Казанлък, ще назначава много хора
Милиарди долари на руските фирми стоят в чужбина заради забавени плащания

GOL

Реал с Роналдо, Бензема и Бейл? Анчелоти каза може ли да се сравняват този и онзи отбор
Гасперини: Горд съм с отбора, но винаги ни липсва нещо малко

AUTOMEDIA

Глобалните продажби на EV и PHEV скачат с 21% през юли, но падат в Европа
Суперкросоувърът Alpina XB7 стана още по-луксозен

TIALOTO

Инфлуенсърите са обсебени от нов модерен и полезен плод – златно киви
Зоуи Кравиц се обясни в любов на Чанинг Тейтъм

PULS

Защо настръхваме?
Това явление е известно още като "пилоерекция" или "гъша кожа"
Антидиарични средства – показания, нежелани лекарствени реакции и начин на приложение

AZ-JENATA

Пилешки гърди с гъби на тиган
Етерични масла за свежест през лятото

TEEN

Ким Кардашян е без гадже
Но би ходила по срещи
3 двойки зодии, които няма как да бъдат заедно
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 