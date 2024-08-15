Пиян с АТВ катастрофира до "Каваците"

Пиян мъж с АТВ е катастрофирал до къмпинг Каваците в Созопол около полунощ, предава БГНЕС.



В Районното управление в Созопол е получено съобщение за пътен инцидент, възникнал в района на заведение в къмпинг "Каваци" край Созопол.



Катастрофирал е 45-годишен пловдивчанин, управлявал електрическо АТВ с мощност 1500 W.



Дрегерът е отчел 1,87 промила алкохол.



Мъжът е задържан със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.



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