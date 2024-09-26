Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Задържаха 19-годишен футболист, набил момче

Пострадалият е с различни наранявания
26 сеп 2024 10:53, Стела Стоянова
4
Задържаха 19-годишен футболист, набил момче
Снимка БГНЕС, архив

Задържаха 19-годишен футболист, набил друг 15-годишен футболист, съобщиха от полицията в Стара Загора.

От там уточняват, че на 25 септември в 18.33 ч. на телефон 112 е получено съобщение от 34-годишен мъж за нанесен побой при футболен мач в с. Овощник над футболист.

Пострадалото 15-годишно момче е получило различни наранявания, оказана му е медицинска помощ и е освободено. 19-годишният е задържан за срок до 24 часа.

В РУ-Казанлък е образувано бързо производство, пише Дарик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Стела Стоянова

4
Още по темата: футболистпобойзадържан
Още от Страната
Двама пешеходци загинаха при тежък пътен инцидент в Бургас
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
4
0
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Евро футболът води до углопяване не се носят каски по време на играта и футболистите удрят топката с глава без да имат каска.Най-вероятно едното момче е било фен на друг отбор а другото на различен от неговия и точно така се почват най-често боевете.
3
0
 
0
 
! Отговори
Стефан преди 4 часа
Защо трябва да се казва изрично че фурболист е набил момче, когато и двамата са футболисти? и Двамата са момчета?
2
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 часа
Може пък да го е бил за хубаво?
1
0
 
4
 
! Отговори
Фенклуба на Берое преди 5 часа
Наказваме го съгласно вътрешните правила на ФК Верея!
Виж всички

Investor

H&M се отказа от целта си за маржа за 2024 г., разходите подкопават печалбата
Ще успее ли Зеленски да получи разрешение да използва американски ракети по цели в Русия?

BGONAIR

Все повече заразени със западнонилска треска в Гърция
Яник Синер тръгна с обрат на турнира в Пекин

BLOOMBERGTV

Япония изпрати първи боен кораб през Тайванския проток в предупреждение към Китай
ЕБВР коригира надолу прогнозата за растеж заради войната и екстремното време

GOL

УЕФА със сериозна финансова инжекция за родните клубове
Боримиров си спомни велик гол срещу Рейнджърс

AUTOMEDIA

Denza Z9 GT предизвиква два модела на Porsche в Европа
Пътуването с роботизирано такси ще е на цената на билет за градски транспорт

TIALOTO

Децата на Ким Портър се изправиха срещу спекулациите за смъртта на майка им
Майкъл Бубле отказва 15 пъти да е част от журито на The Voice

PULS

Уротелиалният карцином е най-честият вариант на карцином на пикочния мехур
Уротелиом-най-честия рак на пикочния мехур
Спасиха бременна със сепсис, а бебето

AZ-JENATA

Женски хороскоп за октомври
4 зодии, за които октомври ще е фантастичен

TEEN

Хейли Бийбър показа нов тренд в маникюра за есента
Полунощно небесно синьо завладява ноктите
Кейт Уинслет: Трудно беше да се справя със славата от "Титаник"
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |
 