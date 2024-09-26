Задържаха 19-годишен футболист, набил момче

Задържаха 19-годишен футболист, набил друг 15-годишен футболист, съобщиха от полицията в Стара Загора.



От там уточняват, че на 25 септември в 18.33 ч. на телефон 112 е получено съобщение от 34-годишен мъж за нанесен побой при футболен мач в с. Овощник над футболист.



Пострадалото 15-годишно момче е получило различни наранявания, оказана му е медицинска помощ и е освободено. 19-годишният е задържан за срок до 24 часа.



В РУ-Казанлък е образувано бързо производство, пише Дарик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase