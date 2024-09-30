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Новородено още с пъпната връв е било изоставено край къща в Айтос

То е във видимо добро здравословно състояние
30 сеп 2024 18:37, Нели Христова
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Новородено още с пъпната връв е било изоставено край къща в Айтос
Снимка: Pixabay/Pexels

Изхвърлиха новородено бебе до кофи за боклук в Айтос. Около 15.43 ч. в РУ-Айтос е получено съобщение, че пред входната врата на частна къща, разположена на ул. "Гоце Делчев" 42, е оставено повито новородено момченце във видимо добро здравословно състояние.

Детето все още било пъпна връв, предаде Нова тв. Новороденото е откарано с линейка към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

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По публикацията работи: Нели Христова

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Анонимен преди 3 минути
Нищо лошо не се е случило. Ромката е отишла да изхвърляБоклук и изведнъж бебенцето е излязло на бял свят заедно с пъпната връв и плацентата. Тя е родила детенцето нормално в стоящо изправено положение както животните. Та именно такава е природата. Но тя се е уплашила, че може да почине и е избягала. Понеже майката на детенцето след като чуе тази новина, може и да се крие. Има ли разлика на раждане на животни и човеци? Няма! Само че сега докторите не оставят бебето до плацентата и са болни!
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Анонимен преди 5 минути
Нищо лошо не се е случило. Ромката е отишла да изхвърля *** и изведнъж бебенцето е излязло на бял свят заедно с пъпната връв и плацентата. Тя е родила детенцето нормално в стоящо изправено положение както животните. Та именно такава е природата. Но тя се е уплашила, че може да почине и е избягала. Понеже майката на детенцето след като чуе тази новина, може и да се крие. Има ли разлика на раждане на животни и човеци? Няма! Само че сега докторите не оставят бебето до плацентата и са болни!
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Анонимен преди 6 минути
нито едно бебе повече!
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Анонимен преди 10 минути
А дали е от маалата?
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Тия от маалата преди 13 минути
Ги раждат, изоставят бебетата безотговорно, а ако не ги харижат ги оставят на съдбата, ама недай Боже да им се случи нещо, вият, кълнят, искат доживотни. Абе нема такава държава
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Анонимен преди 13 минути
Сега е много важно да се намери ромката - майката, понеже до 15 ден от цицондалите й ще изтича КОЛАСТРА ... която има информация за ЗДРАВЕ.... и детенцето ще бъде здраво до края на живота си.... Не му требаат ни мед сестри, ни доктори.... Треба му да е близо на топло до гърдите на Майка си и да смучи... !
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Анонимен преди 23 минути
Някоя ромка е родила детето до кофа заБоклук и понеже е било свързано с пъпната си връв към плацентата е останало, здраво и живо. Именно така са оставяли децата едно време около плацентата, да им изтече в тялото цялата кръв от плацентата с цялата информация за здраве и чак след 30 минути са срязвали пъпната връв. Така че, много мъдро е постъпила жената, а не да отиде при доктора и да му орежат веднага пъпната връв и след това да е болно без информации за болестите от предните поколения!
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Анонимен преди 24 минути
Някоя ромка е родила детето до кофа за *** и понеже е било свързано с пъпната си връв към плацентата е останало, здраво и живо. Именно така са оставяли децата едно време около плацентата, да им изтече в тялото цялата кръв от плацентата с цялата информация за здраве и чак след 30 минути са срязвали пъпната връв. Така че, много мъдро е постъпила жената, а не да отиде при доктора и да му орежат веднага пъпната връв и след това да е болно без информации за болестите от предните поколения!
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Анонимен преди 25 минути
Мъжо у пандиза или на гурбет, тя се таковата и после крие таковането че мъжо или родата му ще я бастиса.
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Бай Иван преди 28 минути
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