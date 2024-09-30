Новородено още с пъпната връв е било изоставено край къща в Айтос

Изхвърлиха новородено бебе до кофи за боклук в Айтос. Около 15.43 ч. в РУ-Айтос е получено съобщение, че пред входната врата на частна къща, разположена на ул. "Гоце Делчев" 42, е оставено повито новородено момченце във видимо добро здравословно състояние.



Детето все още било пъпна връв, предаде Нова тв. Новороденото е откарано с линейка към УМБАЛ-Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

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