Културна платформа обединява изкуството в 7Arts.bg

7Arts.bg е първата по рода си национална културна стрийминг платформа, която обединява седемте основни направления в изкуството - театър, опера, балет, кино, музика, живопис и толк шоу спектакли, и ги прави напълно достъпни за гледане освен на територията на България, така и в глобален мащаб.

По този начин тя предоставя едновременно поле на изява на изключително качествени български артистични продукции и начин, по който те биха могли да достигнат до всички почитатели на родното изкуство освен на местна територия, така и по цял свят, обхващайки многобройните български общности живеещи зад граница.

Всички, които вече нямат търпение да се докоснат отново до любимите си артисти и продукции, вече могат да го направят с премиерната програма на 7Arts.bg, която включва някои от най-емблематичните продукции на Народен театър Иван Вазов, селектирани нови български филми, набиращите сериозна популярност и превърнали се в любими на мнозина стенд ъп комеди спектакли, изключително качествени изложби на изявени български художници, вълнуващи разнообразни концертни формати на най-популярните и обичани родни музиканти, специално безплатно съдържание за най-малките.

Сред дебютните театрални спектакли, всички почитатели на родното изкуство могат да се насладят на няколко същински съкровища от репертоара на Народен театър Иван Вазов , сред които оригиналните архивни кадри на великолепния моноспектакъл на огромния талант Велко Кънев “Даскал” от Жан Пиер Допан (режисура Юрий Дачев) и “Актрисата” - емблематичната постановка по Питър Куилтър с бляскавото участие на Стефан Данаилов и Аня Пенчева. Двата спектакъла са неслучайно избрани за старт на програмата на стрийминг платформата, като по този начин Народен Театър “Иван Вазов” и 7Arts.bg отдават своята почит към двама от най-легендарните съвременни български артисти, чието творчество и наследство остават вечни.

Сред премиерните театрални постановки може да бъде видяна и “Г-н Ибрахим и цветята на корана” с участието на Мариус Донкин и със специалното участие на самия автор - Ерик-Еманюел Шмит на сцената на Народен Театър. Постановката е истински хит и е по случай юбилея на любимия директор на Народният Театър- Мариус Донкин.

Почитателите на Новото българско кино пък ще могат да гледат за пръв път след официалната си премиера в напълно разпродадена зала 1 на НДК през юни 2019, най-новата документална продукция за световноизвестната българска пророчица “Ванга - Човек и феномен” (реж. Стоян Петров). Наред с известните вече предсказания на Ванга - за трагедията от проливането на кръвта в Сирия, за избора на първия чернокож президент на САЩ, за кошмара от пламъците на Нотр Дам, във “Ванга - човек и феномен” се показват архивни кадри за бъдещето на Русия, България, Америка и Япония. Чуват се ясно думите на Ванга дали светът е изправен пред Трета световна война.

Освен “Ванга - човек и феномен” зрителите на 7Arts.bg ще могат да видят още няколко изключително атрактивни кино заглавия на режисьора Борислав Колев като трогателната история на слепия Денис, който мечтае да стане склулптор - “Окото на минотавъра”, „Салто Мортале“ - историята на феноменалния щангист Ангел Генчев, “Рокендрол” - документалния кино очерк за българските рок групи от 80-те и началото на 90-те години, и “Джем Сешън”, чийто главен е известният в музикалните среди композитор, художник и реставратор Николай Иванов – ОМ.

Любителите на оперното изкуство също имат повод за радост – само в 7Arts.bg те могат да открият великолепните класики „Аида“, „Лебедово Езеро“ (балет) и „Дон Кихот“ на Държавна Опера Стара Загора.

Феновете на набиращия огромна глобална популярност формат “Stand Up Comedy” могат да се подготвят още от сега, защото само в 7Arts.bg ще може да се гледат новите спектакли на комедиантите Георги Кючуков, Тео Чепилов, Митака Велков, Dee Anna, Кубрат Аргилашки, Моника Найденова и Дими Деянски от “Inside joke Stand Up Comedy” - “90s Stand Up Comedy 2020” и „София срещу провинцията 2020“, Какво са ни подготвили талантливите майстори на комедийния разказ може да видим ексклузивно в 7Arts.bg!

В премиерната програма 7Arts.bg са налични още две великолепни изложби представени от Нова Арт спейс -първата е на големия български живописец и график Милко Божков, а втората е «Сборна лятна колекция» обединяваща имена като Бойко Митков, Алекс Манчев, Атанас Яранов, Андрей Лекарски, Димитър Буюклийски, Петринел Гочев, Енчо Пиронков, Васил Стоев, Снежана Славова, Христо Йотов, Любен Диманов, както и специално детско анимационно съдържание, достъпно за гледане от малчуганите напълно свободно!

В програмата на 7Arts.bg съвсем скоро ще могат да се гледат и „Куклен театър за деца и възрастни“ от Държавен Куклен Театър Стара Загора, както и „Дон Кихот“.

„Идеята за културен стрийминг не е нова. Ковънт Гардън, Бродуей, Метрополитън отдавна правят подобни онлайн излъчвания на собствените си постановки. Реално ситуацията, в която попаднахме ни даде тласък и много голяма енергия да създадем проекта 7Arts.bg, защото българската култура има нужда от този тип инфраструктура.

Аз я наричам “дигитална инфраструктура”, защото съдържанието - културните продукции - достигат много по-бързо до много повече хора не само България, а по целия свят. Ние знаем, че има българи навсякъде по света и инфраструктура като 7Arts.bg ще даде възможност тези изкуства да достигнат до всеки дом и до всеки един българин.”, споделя Андриана Петкова - един от създателите на платформата.