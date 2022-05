Хореография на Саша Валц и музика на Тери Райли в Топлоцентрала

С двойна премиера на 27 и 28 май в регионалния център за съвременни изкуства Топлоцентрала може да видим първата собствена продукция на центъра - експерименталният танцов спектакъл “In C” по едноименното музикално произведение на Тери Райли, пионер в минималистичното композиране, и хореография на Саша Валц, символ на прогресивния съвременен танц.

Отново този месец в Топлоцентрала се провежда голяма част от танцовия фестивал “Антистатик”, на 21 май гостуват провокативният австралиец Израел Алони (they/them) с мултидисиплинарен соло пърформанс (18+), както и спектакли на знаменитите Марио Биаджини (“Приказки на Кейти”, 26 май) и Мартин Макдона (“От мрачно по-мрачно”, 31 май). На 29 май Топлоцентрала отбелязва и Световния ден на множествената склероза в партньорство с фондация “МС - Мога Сам”.

“In C” ще бъде изигран от 12 български танцьори, които през последните месеци работят по хореографията с Орландо Родригез от танцовата компания Саша Валц & Гости.

Компанията, която възниква в Берлин през 90-те години на 20 в. и днес е определяна като една от най-важните танцови институции на града, дебютира у нас по покана на Гьоте-институт България през ноември 2021 г., за покаже за първи път Голямата сцена на Топлоцентрала. “Така партньорството ни със Саша Валц & Гости, както и цялостната подкрепа от Гьоте-институт България, без която то нямаше да се случи, откриха нов хоризонт във възможността тук да бъде продуцирана и осъществена българската премиера на “In C”” - споделя Веселин Димов, директор на РЦСИ Топлоцентрала.

"In C" е експериментален, постоянно развиващ се процес, който преосмисля работния подход на Саша Валц & Гости и диалога между танца, музиката и пространството. Компанията проучва възможностите за гъвкава художествена продукция във времена на пандемия и художествен обмен отвъд националните граници. Партитурата на "In C" се състои от 53 музикални фигури и се чете като сценични указания за музиканти, в случая - танцьори.

"Резултатът е динамична игрова система, съставена от 53 фигури на движение за структурирана импровизация с ясни правила и закони. Дължината на парчето и броят на музикантите и танцьорите са променливи. "In C" е демократична партитура, защото дава свобода на отделните танцьори в ансамбъла: един пърформанс за това да изразиш своята индивидуалност в група, а не просто да си част от нея като отделен индивид." - споделя самата Саша Валц.