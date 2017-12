Мъск успя да продаде над 30 хиляди шапки

снимка: The Boring Company

Не беше нужно много време за изпълнението на тази мисия. The Boring Company продаде над 30 хил. шапки, за да финансира своята мисия, обяви основателят на фирмата Илон Мъск в Twitter, цитиран отTechCrunch.

Бройката е двойно по-висока от обявеното от Мъск преди три седмици. Производството ще бъде ограничено до 50 хил. шапки, така че ако набраната инерция не изчезне, скоро всички бройки ще бъдат изчерпани.

The Boring Company започна да предлага модела на 18 октомври. Черната бейзболна шапка струва 20 долара, а всички събрани от продажбата ѝ средства ще отидат за The Boring Company. Фирмата разработва икономически ефективни начини за прокопаване на тунели за транспортиране. Макар че работи с властите в САЩ по някои проекти, The Boring Company твърди, че разчита предимно на частно финансиране.

Мъск написа в Twitter, че следващата стока, която ще предложи The Boring Company, е огнехвъргачка. Шегите на предприемача не приключиха дотук. По-късно той написа, че на всеки 5000 дни купувач на Скучната шапка, както се казва продуктът, ще я получи с автограф от доставчика.

