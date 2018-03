Amazon привлича банките за съюзници

Американският технологичен концерн Amazon възнамерява да представи на своя уеб сайт продукти, подобни на потребителски банкови сметки, така че клиентите да могат да купуват в бъдеще стоки без кредитна карта.

Ето защо компанията е в първоначални преговори с финансови институции като J.P. Morgan Chase, пише The Wall

Street Journal.

Според материала Amazon е поискал от банките през миналата есен да направят предложения за подобен на дебитна карта продукт. Финансови институции, като JP Morgan и Capital One Financial, са откликнали на молбата. В момента е твърде рано да се каже точно как ще изглежда новата услуга и дали например ще позволи на клиентите да издават чекове или да плащат сметки директно.

Продуктът, според Wall Street Journal, трябва да бъде насочен към млади хора и клиенти без собствена банкова сметка. Amazon не иска да действа като независима банка. Многобройните правила за капиталовия пазар и други регулации ще предотвратят според експертите агресивното разширяване, каквото Amazon обичайно предприема в други сфери на бизнеса.

Въпреки това според материала преговорите са все още в ранен етап. Възможно е дори да не излезе нищо от новото бизнес начинание на Amazon, коментира още медията. Ако обаче компанията за онлайн поръчки предложи акаунти в бъдеще, това ще ѝ даде възможност да укрепи собствената си платежна услуга Amazon Pay. От друга страна, компанията ще научава още повече за живота на клиентите си, които сега купуват онлайн хранителни стоки, гледат филми и слушат музика онлайн и поръчват книги чрез търговеца.

Сметките ще съдържат ценни данни за приходите и разходите на клиентите. В допълнение, таксите, които американската компания в момента плаща на финансовите компании, ще бъдат драстично намалени.

Според Wall Street Journal американските банки отдавна се страхуват от онлайн гиганта. Първо, групата има милиони активни клиенти. От друга страна, Amazon има лесен достъп до евтин капитал и пазарна капитализация от 700 млрд. долара - повече от общата оценка на двете най-големи американски банки JP Morgan и Bank of America.

Ето защо едно подобно сътрудничество на банките с Amazon може да доведе до отпадането на потенциален конкурент и достигане до една по-млада целева група. В анкета сред 1 000 клиента на Amazon, проведена от компанията LendEDU, 38 на сто признават, че биха поверили на Amazon своите финанси, както го правят с банките.