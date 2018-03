Uber ще доставя храна и в Румъния

Услугата за доставка на храна на Uber - Uber Eats, се разширява до над 100 града в Европа, Близкия изток и Африка, съобщава TechCrunch. По-конкретно, услугата ще бъде пусната за първи път в Ирландия, Египет, Кения, Украйна, Румъния и Чехия, заедно с вече обявените пазари по целия свят, потвърди говорител на компанията.

Услугата ще започне да функционира в около 40 нови града във Великобритания и 35 нови града във Франция. В момента Uber Eats работи в 200 града по целия свят, включително и на някои места, където основната услуга на Uber все още не е започнала дейност.

През изминалата година Uber Eats е относително светъл лъч за размирната компания. Докато репутацията на Uber бе увредена, Uber Eats просперира под ръководството на Джейсън Дроудж, който управлява Uber Everything, частта от бизнеса, която не е фокусирана върху пътуванията. Броят на пътуванията с шофьори на Uber Eats нарасна повече от 24 пъти между март 2016 г. и март 2017 г., според The New York Times.

Голяма част от бизнеса на Uber Eats е свързана с успешното партньорство с McDonalds, твърди пък BuzzFeed. Uber Eats сега доставя от близо 7 000 обекта на McDonald's в 20 различни страни - или около 9% от всички пазари на платформата.

Услугата за доставка на храни е печеливша в около една четвърт от пазарите, в които работи, твърди от своя страна Financial Times. На някои места Uber Eats се справя по-добре от основния бизнес на компанията. Дроудж казва в интервю за FT, че Uber Eats е "по-успешен, отколкото си мислихме".

