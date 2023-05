BANG & OLUFSEN представи два от най-вълнуващите аудио технологични продукти на 21 век пред българската публика

На 27 април в обновения и модернизиран шоурум на BANG & OLUFSEN в гр. София се състоя представянето на два от новите технологични продукти на компанията.

Водещата компания за потребителска електроника от висок клас представи за първи път пред българската публика продукти, които развълнуваха почитателите на високите технологии и изчистения датски дизайн на емблематичните продукти на компанията.

Новата тонколона BeoSound A5 е вдъхновена от миналото, като в същото време е проектирана за бъдещето. Тонколоната разполага с най-мощния индивидуално направен бас говорител, който можете да откриете в останалите портативни модели. Тя разполага с цели четири индивидуални говорителя за истинско 360-градусово звуково покритие. Всеки един от тях, захранен от собствен цифров усилвател и със звуков процесор за компенсация на звука в помещенията, осигурява безупречна аудио среда във всяко помещение.

Проектиран в сътрудничество с датско-италианското дизайнерско дуо GamFratesi, BeoSound A5 поетично свързва северните и южните дизайнерски култури с поглъщащия звук, прецизна изработка и дълготрайността на продуктите, с които е известна компанията BANG & OLUFSEN.

BeoSound A5 разполага с модерни технологии като Beamforming & Advanced DSP, които предоставят възможност за прецизно разпределяне на звука, което създава усещане за свобода и персонализира изживяването. Новата преносима колона има опция за лесно управление през телефон, като в същото време устройството следи състоянието на смартфона. В случай, че батерията на устройството се е изтощила, можете просто да го поставите върху колоната и тя ще се погрижи за нейното зареждане.

Дизайнът на GamFratesi черпи своя творчески стремеж от сливането на традиция и новаторство в експериментален подход към избраните от тях материали и техники. А5 обединява в себе си най-доброто от качествена визия и материали на изработка - масивна дъбова дървесина и алуминий, съчетани перфектно за съвършен допир. Всеки един детайл е изработен с изключителна прецизност и с мисълта за устойчивост във времето.

А5 не само е създадена за дълъг живот – създадена е да еволюира. Колоната може да бъде деасемблирана до основните компоненти, като по този начин може да бъде сервизирана вместо заменяна, а материалите лесно могат да бъда рециклирани. Имате възможност и да я надградите, когато нови функции се появят на пазара. Можете също така да свържете две тонколони А5 в стерео за по-всеобхватен звук, или пък да свържете с други устройства в Wi-Fi мрежата ви чрез Beolink Multiroom.

BeoSound A5 е съвместим с известните стрийминг платформи, като, Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth 5.2 и др., доказвайки, че не само физическият му дизайн е създаден, за да бъде пренасян навсякъде.



Новата тонколона BeoSound A5 се предлага в два цвята в магазините и онлайн от 27 април 2023 г.

Вторият продукт на компанията, представен на събитието, бе луксозният саундбар BeoSound Theatre - технологичен и естетичен шедьовър, проектиран да служи години наред. Името на красивия, мощен и уникален саундбар идва от думата „Theatron” – място, където може да видите нещо изключително и впечатляващо.

Проектиран е от немското дизайнерско студио Noto формата на устройството наподобява кораб. Модулният дизайн на саундбара дава свободата на потребителя да променя позицията, размера, както и цвета и материала на предния капак. Всичко може да бъде персонализирано!

BeoSound Theatre дава изцяло нова дефиниция на кинематографичния звук вкъщи – това е най-мощният, поглъщащ в света звук, базиран на новаторска технологична платформа и модулен дизайн, който интуитивно и лесно се настройва като система за домашно кино с множество тонколони и безпроблемно се свързва към всеки телевизор.

BeoSound Theatre представя нов триизмерен звук, благодарение на комбинацията на директни, странични и насочени нагоре говорители – това е едната акустична иновация, очакваща патента си. Другата акустична иновация е системата на бас мениждъмнта, която трансофрмира и преразпределя ниските честоти така, че да извлече максималния потенциал от всеки един говорител. За да постигне този впечатляващ звук BeoSound Theatre разполага с 12 говорителя, включващи два индивидуално изработени 6,5“ бас говорителя и 7 канала. Обща мощност на усилвателите от 800 вата, която осигурява ниво на звуково налягане до 112 dB.

BeoSound Theatre представлява мост между поколенията – минало, настояще и бъдеще, обединени в едно цяло. Това е единственият по рода си продукт на компанията, към който можете да свържете тонколони, произведени от 1986 година до момента. А вграденият софтуер, базиран на платформата “Mozart” позволява лесно да се добавят нови функции и възможности за свързване, които ще изникнат в бъдеще.

Гостите на представянето се насладиха на неповторимо аудио-визуално изживяване от ново поколение с чаша вино и лично се докоснаха до двата невероятни продукта, да се запознаят отблизо с тях. В края на вечерта част от гостите на събитието получиха продуктoви подаръци от серията ON THE GO на BANG & OLUFSEN.