Сред най-проблемните звезди: "В света на Бритни Спиърс"

Историята на една от най-проблемните поп-изпълнителки може да научим от биографичния филм "В света на Бритни Спиърс".

Още от 12-годишна възраст, когато става част от Клуба на Мики Маус на "Дисни", Бритни Спиърс не се е скривала от светлините на прожекторите. Песента "Baby, One More Time" става първият й хит, а на видеоклипа към него, в който танцува облечена в ученическа униформа, е едва на 17.

През 2001 година сензацията, която предизвиква албума "Oops I Did It Again", е истинско доказателство, че всяко нещо, до което Спиърс се докосне, се превръща в злато.

Въпреки успехите животът на Бритни й отрежда и друга съдба... Когато 4-годишната й връзка с певеца Джъстин Тимбърлейк приключва Спиърс намира утеха в наркотиците и сключва брак в Лас Вегас, траещ само 55 часа, с приятеля си от детсвото Джейсън Алекзандър. А проблемите не свършват дотук...

Проследете личната история на една от най-успешните, но и проблемни изпълнителки, в биографичния филм "В света на Бритни Спиърс", който ще се излъчи на на 10 май в 10 часа по телевизия Bulgaria ON AIR.