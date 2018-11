Лизи Каплан – от "гадното момиче" до Френската съпротива

Американската актриса Лизи Каплан може да се похвали с номинации за "Еми", "Сатурн" и две награди "Сателит". Тя нашумя с участието си във филмите "Гадни момичета", "Чудовищно", "127 часа", "Зрителна измама" и други.

На малкия екран, Каплан играе с Майкъл Шийн във високо оценения от критиката сериал на Showtime - Master of Sex, за който е номинирана за Emmy Award и Critics‘ Choice за главна роля. Има телевизионни участия и в Ill Behaviour, в Party Down, както и в "Истинска кръв", The Class, за който реномираното сп. Variety я определя за един от "10-те актьора, които трява да гледате".

На любовния фронт също е "взела скалпа" на популярни секс символи. От 2006 до 2012 г. има връзка с колегата си Матю Пери, а на нейния чар не е устоял и Брад Пит.

В момента живее и разделя времето си между Лос Анджелис и Лондон.

Лизи ще я видим в новия сериал "Подводницата", който тръгва в ефира на Epic Drama от 26 ноември.

Каплан разказва пред Dnes.bg за героинята си Карла Мънро – член на Френската съпротива, в амбициозния тв проект на Bavaria Fiction, Sky Deutschland и Sonar Entertainment.

Разкажи ни за героинята си Карла Мънро?

Карла е американка, но е член на френската Съпротива. Сражавала се е в Испанската гражданска война на страната на Съпротивата. Била е в концентрационнен лагер, това се е случило преди да я срещнем в "Подводницата", има травми и решава да използва оставащото й време живот, за да се бие за тази кауза.

Когато аудиторията се среща с Карла за пръв път, тя прави това, което умее най-добре – да се разпорежда с френските си момчета. В първите два епизода (на 26 ноември от 22:00 часа по Epic Drama - б.р.) остава обвита в мистерия и чак след това постепенно започвате да я опознавате. И най-вече какво прави там.

Кое беше най-голямото предизвикателство по време на снимките?

Когато снимаш историческа драма на автентичен терен като този, най-трудно е да изобразиш малките човешки моменти по правилен начин. Имало ги е и даже са били по-важни тогава, когато залогът е бил толкова висок. Хората не са можели да се затворят в килерите си и да чакат да мине, трябвало е да продължат да живеят живота си.



Как се е отразила войната на всичко това?

По всякакви начини. Например на момчетата на подводницата такъв им е бил късметът, че се оказват на такава възраст, че трябва да заминат да се бият, дори и да не вярват сърцато в каузата. Просто е бил техен дълг. През 1942 г. нещата започват драстично да се влошават за тях и да се явиш, за да изпълниш дълга си е най-животозастрашаващото нещо, което можеш да направиш. Идеята за безсмислието на войната изпъква на преден план от само себе си.

Това е валидно за доста държави и в момента. Аз лично съм пацифист. Да си едновременно пацифист и патриот, особено в условията на война, ми е огромно предизвикателство да си представя. За Карла, която е ранена и на практика умира, е възможно да остави зад гърба си семейството си в Америка и да се отдаде изцяло на каузата.

Струва ми се, че ако не беше срещнала Симон (в ролята Вики Крипс), щеше да посвети цялото си съществуване на битката за тази кауза, но ситуацията със Симон я разсейва. Освен всичко друго я кара да се замисли какво наследство оставя, дали са имали смисъл всички битки, които е водила във всички тези години.

Какво те привлече в този проект?

Този проект е абсурдно амбициозен, което си е вълнуващо само по себе си. Много ми хареса идеята да снимам в няколко държави. Освен всичко друго, това значи, че се прави с голям замах!

Разбира се, дори като зрител, аз винаги искам да науча повече за героите. Тази история е чудесна за мини-сериал. Един вид, вместо 4-часов филм, можеш да направиш 8-часов филм. Така можеш да покажеш характерите не само на момчетата на подводницата, но и на членовете на Съпротивата на сушата, на германските войници, на жителите на Ла Рошел... много пъстра картина!

Какво е чувството да участваш в продукция, в която се говори на няколко различни езика?

Много е хубаво, че това не е от онези продукции, в които всички говорят с британски акцент, само защото филмът е европейски. В днешно време зрителите са много по-претенциозни и мисля, че това, че имаме истински германци, които говорят на автентичен немски, например, ще им направи добро впечатление.





Разкажи ни за снимачните площадки?

Някои локации не можеш да ги направиш на декор. Страхотно е да снимаш Ла Рошел в самия Ла Рошел, автентично е. Невероятен лукс е да можеш да си го позволиш. Представяте ли си да го снимахме във Ванкувър, например?!

Беше ли гледала оригиналния филм?

Да, преди много години. Наскоро го гледах повторно, разбира се. Не бях чела книгата, обаче. Има ли някой въобще, който да не го харесва? Не случайно се счита за един от най-добрите военни филми, правени някога. Надявам се, че в сериала сме постигнали поне малко от това, което са достигнали във филма.

Какво е да снимаш 8-часов сериал?

Това позволява да развиеш и покажеш героите много по-добре. Това е луксът на съвременната телевизия. Гледам на "Подводницата" повече като на филм в 8 части, отколкото като на сериал.

Повече за сериала

Есента на 1942 г. Подводница U-681 е готова да се отправи на дръзко плаване, за да се включи във все по-бруталните боеве по вода. Същевременно в пристанищния Ла Рошел, светът на Симон Щрасер (в ролята Вики Крипс) излиза извън контрол, когато е погълната от опасна връзка, разкъсваща лоялността й към Германия и към... Съпротивата.

"Подводницата" е мини-сериал от 8 части, който дебютира в България на 26 ноември по Epic Drama, най-новия член на семейството на Viasat History и TV1000. На практика едновременно със световната си премиера по Sky Deutschland.

Това е един от най-скъпите тв проекти, излезли от Германия в последните години. Това не е римейк на култовия филм на Волфганг Петерсен от 1981 г., който и до ден днешен е най-номинираният германски филм въобще.

Автентичен и верен на оригинала, новият сериал започва там, където филмът на Петерсен свършва, като разказва много по-голяма история - с нова подводница, нов екипаж и нова мисия. Сюжетните линии са две и се случват парелелно – по вода и на сушата. История за оцеляване, заснета в Мюнхен, Ла Рошел, Прага и Малта, "Подводницата" изследва емоционалните терзания на героите на сушата и по вода в безумната реалност на Втората световна война.

Интернационален, дори и като ползвани езици, сериалът има звезден състав, в който участват Рик Окон (Tatort), Винсънт Картайзър (Mad Men), Джеймс Дарси (Cloud Atlas), Вики Крипс (в главната роля на Симон Щрасер, Вики изживява звездна киногодина с участието си във Phantom Thread с Даниел Дей-Луис и "Момичето в паяжината" с Клеър Фой), Том Влашиха (Game of Thrones).