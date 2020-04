Molten Dreams вече са част от кампанията Bulgaria ON ART

Снимка: Bulgaria ON AIR

Завладяващият музикален проект Molten Dreams заслужено се нарежда в редиците на пъстрото портфолио на кампанията за съвременна българска култура на политематичната телевизия Bulgaria ON AIR - Bulgaria ON ART. Песента е дело на софийската инди поп банда "Hug or handshake" , зад която стоят Антон Георгиев и Петър Трифонов.

Срещат се случайно, а любовта към музиката и сходният начин, по който искат изразят нейното настроение, стил и усещане, довеждат до появяването на съвместната им група, която решават да нарекат "hug or handshake". Работят усърдно и така се появява дебютният им сингъл Molten Dreams. Заедно създават музиката, а след това Антон се заема с измислянето на текста към песента, в който отправя послание към обществото да бъде отговорно и да спазва наложените мерки, за да се предпази от върлуващия COVID-19.

Музикалният продуцент Симеон Лозанов-Monyx, им помага за аранжимента и звученето, а видеото към песента е дело на Никола Атанасов и подкрепата на част от екипа на "handplayed productions". В момента групата продължава да твори и подготвя дебютния си албум,чиято премиера се планира за есента.

Основната мисия на кампанията Bulgaria ON ART е да предостави трибуна за изява на млади артисти и творци, които да представят на широката общественост своите стойностни културни продукти чрез каналите и платформите на Bulgaria ON AIR. Чрез кампанията си за нова българска култура, политематичната телевизия не само само застава зад българските творчески браншове, но активно подпомага развитието им, като предоставя безвъзмездно ефирно рекламно време, благодарение на което креативните им продукти да бъдат популяризирани. Molten Dreams е деветият проект, който става част от Bulgaria ON ART. Вижте всички участници и разберете как да се включите на https://onart.bgonair.bg/.