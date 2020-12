Bulgaria ON AIR посреща 2021 година под звуците на Шерил Кроу и легендарните Форинър и Бийтълс

С много музика и концерти на световни рок и поп звезди Bulgaria ON AIR ще изпрати последния ден на 2020 година. Националната политематична телевизия ще се погрижи за хубавото настроение на зрителите си и ще им предложи два премиерни за българския ефир концерта, хитови парчета на емблематичните "Бийтълс", а точно в 12 часа ще се излъчи новогодишната реч на президента Румен Радев.

Специалната празнична програма, в която на фокус ще бъде качествената музика, която свързва поколенията, ще започне с концерта "Всичко, от което се нуждаеш е любов". От 20:30 часа, в ефира на Bulgaria ON AIR ще звучат някои от най-обичаните парчета на легендарната рок група "Бийтълс" в изпълнение на харизматичната певица Хилда Казасян, под звуците на Биг Бенда на БНР и Симфоничния оркестър.

За любителите на кънтри и попрок музиката, от 22:00 часа, празничната програма ще продължи с премиерен за българския ефир концерт на обичаната американска певица Шерил Кроу. Зрителите ще имат възможността да се насладят на едни от най-големите хитове от осмия студиен албум на звездата, сред които Be Myself и Atom Bomb, както и превърналите се в класика парчета All I Wanna Dо, Leaving Las Vegas и много други.

Точно в 23:30 часа ще започне и премиерният за българския ефир концерт на легендарната рок група "Форинър". Той е проведен по повод 40-годишния юбилей на групата и е особено специален, защото в него музикалните звезди се събират в оригиналния си състав и изпълняват едни от вечните си класики като Jukebox Hero Cold As Ice и I Want To Know What Love Is.

Празничната програма в ефира на Bulgaria ON AIR ще продължи и в първите часове след официалното настъпване на дългоочакваната 2021 година. От 01:00 часа зрителите ще имат възможността да се насладят на песните на звездата в родната естрада Силвия Кацарова, а в 02:30 часа ще се излъчи концерт на Берковската духова музика.

Още музика и емблематични парчета на любимия за поколения българи дует „Ритон“ ще предложи Bulgaria ON AIR и за първия празничен обяд от новата 2021 година. Концертът ще започне точно в 12:30 часа.