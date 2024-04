Цветна кинопрограма за цялото семейство с Bulgaria ON AIR по Великден

С много разнообразие, цвят и емоции ще бъде наситена великденската програма на националната политематична телевизия Bulgaria ON AIR по време на предстоящите светли празници. Bulgaria ON AIR ще осигури много забавление и качествено кинопрограма за цялото семейство, предлагайки утвърдени и популярни игрални филми от разнообразни жанрове. Заглавията са образци на европейското и американското кино, а зрителите могат да им се насладят от 4 до 6 май по Bulgaria ON AIR.

В събота, на 4 май, от 13:30 часа комедията „Един разгневен мъж в Бруклин“ ще събере пред екрана цялото семейство, като представи една вълнуваща история за мъж, който научава, че има само 90 минути живот. Той ще се втурне из нюйоркския квартал Бруклин, решен да оправи всички проблеми, които е причинил да близките си. Но дали ще успее - ще разберем на 4 май.

Тематично с магията на Великден, неделният обяд на 5 май ще бъде посветен и на фантастичния жанр с игралния филм „Тъмници и дракони 3“ от 13:30 часа. Освен много вълнуващ, филмът е интересен и с това, че е сниман в България, а в актьорския му състав се открояват професионалният танцьор и модел Джеймс Роулингс, Доминик Мафън от сериала „Кралството” и Яна Титова („Кецове”, „Стъпки в пясъка”).

Акцент от неделната цветна кинопрограма на Bulgaria ON AIR ще бъде и един от най-популярните екшъни на всички времена – „Озлобени ченгета“ с Мел Гибсън и Винс Вон в главните роли. Двамата ще се превъплътят в детективи, изгубили работата си, които, останали без пари и без много перспективи пред себе си, се потапят в подземния свят, където не важат никакви правила. Какво обаче ще открият – ще разберем на 5 май от 23:20 часа.

Освен екшън, фантастика и много смях, цветната кинопрограма на Bulgaria ON AIR ще включва също така доза романтика и малко мистерия. На 4 май 30 минути след полунощ ще се излъчи американският трилър „Доказателствата“, а романтиката е подсигурена с разчувстващата драма „С дъх на канела“ – на 6 май от 19:15 часа. Филмът разказва за войника Джон Тайри (Чанинг Тейтъм), който се прибира вкъщи за двуседмичен отпуск и се запознава със Савана Къртис (Аманда Сийфрийд) – амбициозна студентка, която е всичко, което той не е. Случайната им среща променя живота им, а докосването между жената с дъх на канела и Джон ще остави белег завинаги.

Не пропускайте тези и още много интересни и вълнуващи филми, предавания и поредици по Bulgaria ON AIR през празничните дни!

