Отстранения от НС Росен Желязков и изборите в РС Македония – темите тази вечер в "Денят ON AIR"

Отстраниха председателя на НС. 129 депутати свалиха Росен Желязков - роди ли се нова коалиция? Отговор на въпроса очаквайте днес в студиото на „Денят ON AIR” от 18:45 часа. Пред водещата на Bulgaria ON AIR Ганиела Ангелова за политическата обстановка говорят депутатите Людмила Илиева от ПП-ДБ и Манол Генов от БСП.



В темите на дневен ред в „Денят ON AIR” ще бъдат и президентските избори в РС Македония. Кандидатът на опозицията води, а вотът се разглежда като генерална репетиция за парламентарните избори на 8 май, когато ще е и балотажът. В студиото на предаването гост по темата ще бъде доц. Спас Ташев от БАН, който ще коментира за зрителите как целият този процес ще повлияе на вписването на българите в конституцията.



Не пропускайте "Денят ON AIR" с Ганиела Ангелова тази вечер, 25 април, от 18:45 часа по Bulgaria ON AIR.

