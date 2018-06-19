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Пуснаха срещу "подписка" подкупния кмет на Войнягово

Тодор Танковски вече е клиент на Темида
Обновена: 19 юни 2018 21:35 | 19 юни 2018 21:04, Камелия Цветанова
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Пуснаха срещу "подписка" подкупния кмет на Войнягово
Снимка: Булфото, архив

Районна прокуратура-Карлово привлече като обвиняем Тодор Танковски, кмет на село Войнягово, по досъдебно производство за опит за лично укривателство с цел имотна облага, съобщиха от държавното обвинение.

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По досъдебното производство се извършват процесуално-следствени действия, уточняват от обвинението.

Танковски бе арестуван вчера в Карлово и обвинен, че е взел 150 лева, за да прикрие незаконно добиване на инертни материали от река Стряма.

С постановление на Районна прокуратура-Карлово обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "подписка".

 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

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Анонимен преди 7 минути
Изгерберастелите комунисти разчистват безпартийните кметове, защото не крадат, не се отчитат и баш суджука губи много пари.
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Случайно преди 20 минути
Издигнат е от инициативен комитет и зад него не стои партия.
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Xa-xa преди 24 минути
Някакви си 150 лв. взел тоя миш0к и всички медии отразяват с по 4-5 статии на ден.
А герберите вече 10 години крадат и никой думичка не казва за тях. Физкултурника с 6-те апартамента от коя партия беше ? За един преАтел питам.
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