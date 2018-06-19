Пуснаха срещу "подписка" подкупния кмет на Войнягово

Районна прокуратура-Карлово привлече като обвиняем Тодор Танковски, кмет на село Войнягово, по досъдебно производство за опит за лично укривателство с цел имотна облага, съобщиха от държавното обвинение.

По досъдебното производство се извършват процесуално-следствени действия, уточняват от обвинението.Танковски бе арестуван вчера в Карлово и обвинен, че е взел 150 лева, за да прикрие незаконно добиване на инертни материали от река Стряма.С постановление на Районна прокуратура-Карлово обвиняемият е с взета мярка за неотклонение "подписка".