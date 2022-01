Джокович вече тренира на Род Лейвър Арена в Мелбърн

След дните, изпълнени с обрати, Новак Джокович вече е на тенис корта в Мелбърн. Той започна тренировки на "Род Лейвър Арена".

По-рано днес съдът в Мелбърн отмени анулирането на неговата виза, като поне до утре той може спокойно да обикаля из Мелбърн и на този етап участието му на Australian Open изглежда сигурно.

Разбира се, все още министърът по миграцията на Австралия има право сам да вземе решение за повторно анулиране на визата му, което обаче няма да подлежи на обжалване и ще означава депортация за сърбина. Това може да се случи най-рано във вторник, а крайният срок за това да бъде потвърдено, че Джокович ще играе или не на турнира, е в полунощ на вторник срещу сряда.

В четвъртък е жребият за основната схема, а същинската част на надпреварата започва на 17 януари.

Ноле с усмивка на уста се снима с екипа си на корта на "Род Лейвър Арена", а в официалния си Туитър акаунт под именно този фотос написа:



"Щастлив съм и благодарен, че съдията промени решението за моята виза. Въпреки всичко, което се случи, аз искам да остана тук и да участвам на Australian Open.

Оставам фокусиран върху тази задача. Долетях тук, за да играя на едно от най-важните събития, които имаме през сезона, пред едни от най-невероятните фенове".

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037