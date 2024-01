Гришо с първи думи: Отдавна не съм държал трофей в ръцете си

"Отдавна не съм държал трофей в ръцете си, емоционален съм, благодаря ви. Любовната ми афера с Бризбън започна преди 11 години, благодарен съм, че отново мога да бъда пред вас, да спечеля този трофей за втори път означава много за мен по много различни причини. Благодаря на спонсорите и на правителството на Куинсленд, на турнирния директор". Това заяви Григор Димитров, след като грабна трофея от турнира в Бризбън.

Българският тенисист спечели титлата за втори път в кариерата си след победа над осмия в света Холгер Руне със 7-6(5), 6-4 във финала на надпреварата.

"Трудно е да опиша нещата, но искам да започна Холгер и неговия екип. Какъв играч и борец, играеш невероятен тенис, поздравление, бъдещето е светло пред вас. Най-доброто предстои за теб. Много съм уморен, имам нужда от няколко дни почивка. Продължавам напред, гледаме към следващия турнир. Благодаря за подкрепата", каза Димитров, след като грабна девета титла в кариерата си.

"It's been a while since I held one of these" 🤣@GrigorDimitrov is back on top! 🏆#BrisbaneTennis pic.twitter.com/3PBkG2dOTP