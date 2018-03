Въздушна битка! US изтребител срещу НЛО

Аналитичната компания To the Stars Academy of Arts and Science публикува ново видео, на което изтребител извършва наблюдение над непознат летящ обект.

Записът е направен от изтребител F/A-18 Hornet още през 2015 година край Източното крайбрежие на САЩ на височина 7500 метра. На него се вижда овален обект, който с огромна скорост се движи над повърхността на морето.

Разговорите между пилотите свидетелстват, че НЛО е захванат в прицела от бордния радар едва от третия опит, при това летците по-рано не били срещали подобни обекти и се удивили от видяното.

Както съобщи вече The Independent Пентагонът официално призна за съществуването на "Разширена програма за идентифициране на авиационните заплахи", в рамките на която от 2007 до 2012 г. ведомството се занимавало с изследване на НЛО.За нейното финансиране са похарчени около 22 млн долара.