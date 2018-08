Иванка Тръмп призова: Без расисти и нацисти в САЩ!

В САЩ няма място за неонацисти, за расизъм и хора, пропагандиращи превъзходство на бялата раса, написа в Twitter дъщерята на президента Доналд Тръмп, Иванка, няколко часа преди митинг на т.нар. супремасисти във Вашингтон, предаде Франс прес.

Мнозина упрекват президента Тръмп, че не осъди категорично тези групи след събитията на 12 август 2017 г. в град Шарлотсвил, щата Вирджиния, годишнината от които крайнодесни демонстранти се готвят да отбележат днес в американската столица.

"Преди година в Шарлотсвил станахме свидетели на отвратителна демонстрация на омраза, расизъм, нетърпимост и насилие", написа Иванка Тръмп в Twitter.



1:3 One year ago in Charlottesville, we witnessed an ugly display of hatred, racism, bigotry & violence.