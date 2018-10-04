Въоръжен нахлу в имението на Фетхуллах Гюлен

Въоръжен мъж е нахлул в имението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен в американския щат Пенсилвания. Това съобщи говорител на самия Гюлен.

От полицията изстреляли предупредителен сигнал и заподозреният избягал. При инцидента няма пострадали. Районът е отцепен, предаде Bulgaria ON AIR.

Фетхуллах Гюлен е обвиняван от турския президент Реджеп Ердоган, че стои зад опита за преврат през юли 2016 година.

Обвинения, които проповедникът, който живее в изгнание в САЩ, отхвърля.





