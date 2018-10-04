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Въоръжен нахлу в имението на Фетхуллах Гюлен

Избягал, след предупредителни изстрели на полицията
4 окт 2018 09:10, Петя Славова
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Въоръжен нахлу в имението на Фетхуллах Гюлен
Снимка: Bulgaria ON AIR

Въоръжен мъж е нахлул в имението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен в американския щат Пенсилвания. Това съобщи говорител на самия Гюлен.

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От полицията изстреляли предупредителен сигнал и заподозреният избягал. При инцидента няма пострадали. Районът е отцепен, предаде Bulgaria ON AIR.

Фетхуллах Гюлен е обвиняван от турския президент Реджеп Ердоган, че стои зад опита за преврат през юли 2016 година.

Обвинения, които проповедникът, който живее в изгнание в САЩ, отхвърля.


 

По публикацията работи: Петя Славова

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Напиши коментар Коментари
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НЕбългарин преди 48 минути
Лека полека по целия свят ще разберат що за примитивни диваци са мюсюлманите. Нямат интегриране тия австралопитеци. Нещо, което ние българите за съжаление знаем от над 600 години. Ама кой ли да ни чуе
-
А нас имали кой да чуе? Защо сте слепи към вашите дела? Ония, които гърмят произволно в американските училища и убиват десетки деца значи са много интегрирани? Вашата религия, която създава войни в цял свят и ги спонсорира значи много е интегрирана?
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Анонимен преди 1 час
Фетмулу Кой ???
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Бре, преди 1 час
терорист да си на тия години подкрепян от сащ Даже и имение!
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ЕрдоанБирЕшчинсел преди 1 час
Кога да очакваме "гости" от ЦРУ и МОСАД в сараите на Ердоган?
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Дойчланд юбералес преди 1 час
Лека полека по целия свят ще разберат що за примитивни диваци са мюсюлманите. Нямат интегриране тия австралопитеци. Нещо, което ние българите за съжаление знаем от над 600 години. Ама кой ли да ни чуе
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Анонимен преди 1 час
Дии Цезаре!!!
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От Анадола преди 1 час
Турски драми
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