Тръмп съзря: Гневът в САЩ – плод на фалшиви новини!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че "гневът" в американското общество е "предизвикан от преднамереното лъжливо и неточно отразяване на събитията от традиционните медии", предаде Асошиейтед прес. Тръмп публикува това днес в Twitter.

Правоохранителните органи разследват изпращането на пакети с взривни устройства и други подозрителни пакети до изтъкнати демократи, сред които Барак Обама и Хилари Клинтън, както и до CNN.

Без изрично да споменава взривните устройства, Тръмп написа: "Голяма част от гнева, на който сме свидетели в нашето общество, е предизвикан от преднамереното лъжливо и неточно отразяване на събитията от традиционните медии, което аз наричам "фалшиви новини". Тръмп често нарича информации, които не харесва "фалшиви новини", отбелязва Асошиейтед прес.

Според президента ситуацията с "фалшивите новини" се е влошила, а традиционните медии трябва да "променят поведението си, и то бързо".

Взривно устройство, изпратено до СNN, предизвика евакуирането на сградата "Тайм Уорнър" в Ню Йорк, но никой не пострада, припомня БТА.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!