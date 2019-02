Легализирането на канабиса в САЩ идва, кои ще са големите печеливши?

Федералната забрана за употреба на марихуана в САЩ скоро може да остане в миналото. Но на настоящия фрагментиран пазар е трудно да се посочи кой ще е най-големият печеливш от това, посочват от банка Piper Jaffray в свой анализ.

"Смятаме, че могат да се появят успешни марки в САЩ, по всяка вероятност изградени на базата на продуктовата диференциация, но в началните етапи на една нова индустрия е трудно да се определят печелившите в дългосрочен план", посочва анализаторът Майкъл Лавери, цитиран от Bloomberg.

Според него пълното узаконяване на марихуаната и продуктите с тетрахидроканабинол (основното психоактивно вещество в канабиса – бел. ред.) в САЩ ще настъпи в следващите две до пет години. И макар някои компании като MedMen Enterprises Inc., Lowell Herb Co. и Pax Labs Inc. да изглежда, че набират инерция, то пазарът все още е много фрагментиран. Това предоставя възможност на канадски оператори като Canopy Growth Corp. и Tilray Inc. да се възползват, ако законът го позволи.

Не че американските компании не се стараят. MedMen се опитва да увеличи вътрешните си продажби, за да повиши и маржа си. От своя страна Lowell в момента е лидерът по продажба на предварително свити цигари с марихуана в Калифорния с 35-процентен пазарен дял. Pax пък произвежда само оборудване, като по този начин избягва рисковете, свързани с отглеждането на самото растение.

А самият американски пазар предоставя наистина уникални възможности, тъй като търговците на дребно събират значителен обем потребителски данни, тъй като трябва да сканират личните карти на всеки човек, който влиза в техните магазини, като се води отчет и за всяка направена покупка.

Поглед към това как може да се развие пазарът на марихуана може да ни даде пазарът на електронни цигари, смята Лавери. През 2013 г. основните петима играчи в сектора притежаваха общо 40% от пазара. Днес това са 97%, като само JUUL Labs контролират 70%.

В "зеления" сектор Лавери изчислява, че седемте най-големи публично търгувани американски канабис компании имат най-много 6% от пазара към 2018 г. Това дава възможност на канадските фирми да се възползват, след като федералната забрана за употреба евентуално бъде вдигната.

"Не знаем кои биха били евентуалните победители в категорията на канабиса", посочва Лавери. "Очакваме с времето консолидиране и вярваме, че наличните 4 млрд. долара на Canopy и връзката на Tilray с американския оператор Privateer по всяка вероятност ще помогнат и двете да се позиционират успешно в САЩ", допълва той.

