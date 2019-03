Както беше обещал, Тръмп дарява заплатата си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в Тwitter снимка на чек за 100 000 долара, който е написал наскоро на министерството на вътрешната сигурност, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС.

Като кандидат на президентските избори през 2016 г. Тръмп обеща да не взима президентската заплата, която възлиза на 400 000 долара годишно, ако бъде избран.

По закон президентът на САЩ трябва да получава възнаграждение, но откакто встъпи в длъжност, той дарява тримесечните си възнаграждения на различни федерални министерства и агенции, пише БТА.

"Печатът не обича да пише за моите дарения, а на мен не ми и трябва", написа в Тwitter Тръмп. Президентът на САЩ увери, че ако не даряваше заплатата си, е щяло да има "много негативна реакция от страна на ФАЛШИВИТЕ МЕДИИ".

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x