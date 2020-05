OrangeFace – Странният случай с оранжевия тен на Доналд Тръмп

Доналд Тръмп и понякога неестествено оранжевият му тен отдавна са причина за интернет шегички с "Президент Cheeto", както някои го наричат.

За негово съжаление, оранжевият цвят на кожата му отново се оказа много обсъждан.

Снимка, разпространена от фотографа Уилям Муун, стана едно от най-обсъжданите неща в интернет, заради доста рязката смяна в цвета на кожата на лицето на Тръмп.

В инернет Тръмп е сравнен с "Мисис Даутфайър", 3-годишно дете, което си играе с грима на майка си или дори усещането при отварянето на фурната.



I wish I could Photoshop and I also wish I had the genius to create this #OrangeFace pic.twitter.com/1nKbUiB8ak

Снимката обикаля Twitter и Instagram с хаштага #OrangeFace, а самият Тръмп също се намеси в темата, но отсече: Снимката е фотошопната, а косата му изглежда добре!

If Trump would have made friends with the gays instead of hating them, they'd never let him leave the WH with makeup like this and they'd show him how to do his wig too. Say it with me, blend. #OrangeFace pic.twitter.com/gE6r90TsEj