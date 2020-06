Бруталното полицейско насилие е дълбоко вкоренено в историята на САЩ

Убийството на Джордж Флойд не е нещо необичайно - през последните години няколко трагедии в Америка доведоха до създаването на движението Black Lives Matter. Но напрежението между чернокожите и бялата полиция в САЩ съществува от векове, а началото му може да се проследи чак до 1700-те години.

18 век - Патрулите за роби

Има два истории за това, как се формират съвременните правоприлагащиоргани в САЩ.

Корените на полицията в Южните щати са именно в така наречените "патрули за роби". Белите дробоволци са били упълномощени от държавата да прилагат насилие и да връщат обратно роби, които са избягали. Потушавали са въстанията на чернокожите и са наказвали онези, които са нарушавали робските закони.

Първият такъв патрул е създаден през 18 век в Южна Каролина, а всеки щат, който не е премахнал робството, бързо се сдобил с тях. Белите мъже имали право да влизат в домовете на хората, независимо от расата или етническата принадлежност, ако заподозрат, че те крият чернокожи роби.

По-известните предшественици на съвременните правоприлагащи органи обаче са централизирани общински полицейски управления, които се формират в началото на 19 век. Те се появяват първо в Бостън, а скоро и в Ню Йорк, Олбани, Чикаго, Филаделфия и останалите щати. В първите полицейски управления преобладават бели мъже, които са по-фокусирани върху реагирането на безредие, отколкото на истинска престъпност.

20 век - белите и черните не могат да стоят на една маса

През 20 век в полицейските части вече има шепа цветнокожи полицаи, но те патрулират само в кварталите, в които има чернокожо население.

Краят на патрулите за роби идва след гражданската война. В следващите три години чернокожите следват стриктни правила - има определени места, на които могат да работят, определени суми, които могат да взимат, места, на които да живеят и дори лимит на това до къде могат да пътуват. Тези "черни кодове" бързо стават нелегални. Но две десетилетия по-късно се появяват законите на Джак Кроу.

В продължение на 80 години чернокожите и белите нямат право да седят на една маса. За тях има различни обществени сгради като училища и библиотеки. Чернокожите, които се озовавали на място, предназначено за белите, ставали жертва на изключителна полицейска бруталност. Властите не предприемали действия, когато белите линчували цветнокожите, дори и те да са невинни. Никой не съдел и полицаите, ако се стигнело до там, че да убият чернокож човек.

Големи бунтове, породени от насилието на властите срещу чернокожите в САЩ е имало през 1939 г., 1949 г., 1963 г., 1965 г., 1991 г. В страната, в която всички би трябвало да са равни, борбата за равенство продължава и до днес.

Навярно за онези, които са прекарали векове в това да репресират чернокожите, е най-трудно да се променят.

