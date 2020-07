Нарцисист с изкривени виждания за света – как Мери Тръмп описва чичо си?

На 14 юли племенницата на Доналд Тръмп планира да публикува книга с шокиращи разкрития за настоящия президент на САЩ. В нея Мери Тръмп твърди, че лидерът на Америка е "нарцисист, който заплашва живота на всеки един американец". Неслучайно книгата носи името "Прекалено много и никога достатъчно: Как семейството ми създаде най-опасният мъж в света".

Разбира се, от Белият дом категорично отричат твърденията в книгата. Семейството на Тръмп дори заплашва, че ще направи всичко възможно на 14 юли книгата да не види бял свят. Но части от нея вече са достъпни за широката публика. Ето кои са петте най-шокиращи разкрития на Мери Тръмп, които са ни известни засега.

"Повече от нарцисизъм"

55-годишната Мери пише, че за нейния чичо "нищо, никога не е достатъчно". Според нея Тръмп има всички характеристики на нарцисист.

"Това не е обикновен нарцисизъм. Доналд не е просто слаб, егото му е крехко. То трябва да бъде подсилвано всеки ден, защото дълбоко вътре в себе си той знае, че не е нищо от нещата, които твърди, че е", пише Мери, която има докторска степен по клинична психология.

Според нея, Доналд се е повлиял най-много гледайки как баща му, Фред Тръмп Старши, тормози нейният баща - Фред Тръмп Младши. В последствие той умира заради тежкия си алкохолизъм, когато Мери е едва на 16 години.

Племенницата на Тръмп разказва, че Фред Старши е бил изключително груб към по-големия си син, за който се надявал, че ще поеме семейният бизнес. Но Фред Младши нямал такова намерение, за това баща му трябвало да се обърне към втория си син - Доналд. По думите на Мери, Фред Старши не бил щастлив от развоя на събитията.

"Когато нещата се преобърнаха през 80-те, Фред вече не можеше да отрече бруталната неспособност на сина си. Но вече беше инвестирал прекалено много и не можеше да се върне назад. Чудовището му беше освободено", пише тя.

Белият дом отрича Фред Тръмп Старши да е бил груб към децата си, а самият президент описва връзката си с него като "топла и добра".

"Трябваше да сваля Доналд"

В книгата си Мери разказва как е предала данъчни документи на The New York Times. Вестникът ги използва, за да публикува своето разследване от 14 хил. думи за "съмнителните данъчни практики на Тръмп, включително и явни измами, които му помагат да удвои наследството, оставено от родителите му". Журналистите първо я потърсили през 2017 година, но тя отказала да им помогне. Мери прекарва месеци, наблюдавайки хаотичното държание на Тръмп. Това все пак я кара да се свърже с репортера на The New York Times.

Мери предава 19 кутии пълни с документи на вестника. Тя описва как ги е прегърнала, а това бил "най-щастливият момент в последните месеци". "Не беше достатъчно да съм доброволка в организация, която подкрепя бежанците от Сирия. Трябваше да сваля Доналд Тръмп", пише племенницата му.

Измамник и в университета

Мери твърди, че Доналд Тръмп е платил на свой приятел, който да се яви на изпитите SAT вместо него. Президентът на САЩ се притеснявал, че "средните му оценки, които го поставяли далеч от най-добрите в класа, щели да се отразят на приемането му в университета". Затова той "наел умното дете, за което се знаело, че е добро в правенето на тестовете, за да попълни и неговия".

"Доналд, който никога не е имал проблем с парите, плати добре на приятеля си", пише Мери.

От Белия дом открекоха президента да е мамил на изпитите си.

Доналд "унищожил" бащата на Мери

Вината за предполагаемата дисфункция на семейство Тръмп Мери хвърля върху патриарха на фалимията - Фред Тръмп Старши. По думите й, именно той е превърнал президента на САЩ в такова чудовище, защото се меси в "способността му да развива и изживява целия спектър от човешки емоции".

"Ограничавайки възможността Доналд да изпитва собствените си чувства и заклеймявайки повече от тях като "неприемливи", Фред Старши изкриви възприятието на сина си за света и увреди способността му да живее в него", казва Мери. Да си мил било немислимо, а когато баща й, познат още като Фреди, се извинявал за грешките, които правел, Фред Старши побеснявал.

"Той се подиграваше с него. Искаше големият му син да е "убиец", пише Мери. Според нея, Доналд, който бил 7 години по-млад от нейния покоен баща, имал достатъчно време да попие от държанието на баща им и да се научи и той да унижава Фреди. "Урокът, който Доналд научи е, че е грешно да си като Фреди - Фред не уважаваше по-големият си син, Доналд също не уважаваше брат си", твърди тя.

Тръмп има проблем с жените

Племенницата на Тръмп разкрива, че преди години чичо й я помолил да напише книга от негово име със заглавието "Изкуството на завръщането". Тя представлявала сборник от истории за жени, с които той е искал да има връзка, но те са отказали и "изведнъж се превърнали в най-лошите, грозни и дебели простачки, които някога е срещал".

След като си свършила работата, Доналд моли друг човек да уволни Мери. Така и не й плаща за написаното. На съпругата си Мелания Тръмп казва, че племенницата му е напуснала университета, за да взима наркотици, горе-долу по времето, когато я наема да напише книгата. Да, Мери наистина напуска университета, но никога не е вземала наркотични вещества. По думите й, Доналд си измисля тази история, за да се представи като "спасител".

Тя също така твърди, че когато била на 29 години, той правил сексуални намеци за тялото й, въпреки факта, че му е племенница и, че по онова време е бил женен за втората си съпруга.

Коя е Мери Тръмп?

55-годишната Мери е дъщеря на брата на Доналд Тръмп - Фред Младши, който умира на 42 години през 1982 г. Той бил алкохолик, а причината за смъртта му е сърдечен удар свързан с прекаленото пиене. Президентът Доналд Тръмп използва личните проблеми на брат си като стимул за администрацията му да предприеме действия за справяне с епидемията от опиоидна зависимост. В интеврвю за Washington Post миналата година Тръмп заявява, че съжалява, че е притискал брат си да се присъедини към семейния бизнес.

Откакто чичо й стана президент, Мери Тръмп избягва светлината на прожекторите. Преди това тя е един от най-големите му критици. "Най-кошмарната нощ в живота ми" - така тя описва вечерта, в която Доналд Тръмп стана президент на САЩ. "Трябва да ни съдят сурово. Скърбя за страната ни", написа тя в Twitter.