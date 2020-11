Бърза ли Доналд Тръмп да се изнесе от Белия дом?

Преди ден Доналд Тръмп обяви победа на президентските избори в САЩ още преди да са излезли всички резултати. И въпреки че Джо Байдън води, настоящият президент е твърдо убеден, че ще победи и дори предприе легални действия, за да бъдат преброени отново бюлетините в няколко щата, тъй като Републиканците обвиняват в измама Демократите.

Хората обаче се замислят, дали Тръмп наистина е толкова уверен или е далеч по-притеснен, отколкото показва пред избирателите си. А причина за тези съмнения бе, камион, който бе видян пред входа на Белия дом. Макар че надписите върху жълтото ремарке трудно могат да бъдат прочетени, потребителите в социалните мрежи са убедени, че той принадлежи на Pesnke - компания, която предлага хамалски услуги.

Подигравките по адрес на Доналд Тръмп, разбира се, не закъсняха.

"Знае ли Тръмп, че може да остане в Белия дом до януари?", пише един потребител в Twitter.

Друг е радостен от това, което вижда: "Ще приема този камион като добра поличба."

"Камион за преместване? Мелания работи БЪРЗО", отбеляза друг.

Разбира се, други потребители имаха по-реалистични версии за това, дали Доналд Тръмп бърза да се изнесе от Белия дом.

"Сигурно изнасят част от нещата за партито им след края на кампанията", отбелязва един от тях. А от сайта Snopes отбелязват, че той може да изпълнява много повече от това само да изнася вещите на Тръмп от Белия дон.

I’m taking this live shot of the White House, with a moving truck outside, as a good omen. pic.twitter.com/Uz4SuoU94N