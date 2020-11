Джо Байдън: Време е Америка да се обедини. Време е да оздравее

Джо Байдън направи първото си изявление като 46-ия президент на САЩ.

"Америка, за мен е чест, че ме избрахте да ръководя великата ни държава.

Работата, която ни предстои, ще бъде тежка, но ви обещавам следното: ще бъда президент на всички американци, независимо дали сте гласували за мен, или не", написа Байдън в Twitter.

"С приключването на кампанията е време да оставим гнева и суровата реторика зад нас и да се съберем като нация", гласи изявление на новия президент. "Време е Америка да се обедини. Време е да оздравее", призовава той.

Доналд Тръмп се закани, че "това не е краят".

Празнуващи вече се събират пред Белия дом, за да отбележат победата на Байдън.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8