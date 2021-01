Доблест или новото нормално? 18-годишна издаде майка си, че щурмувала Капитолия

"Хей мамо, помниш ли когато ми каза, че не трябва да ходя на BLM протестите, защото има насилие... това ти ли си?"

След като гневната тълпа щурмува Капитолия миналата седмица, ФБР разчита на обикновените граждани да разпознаят част от хората, нарушили закона, и да ги докладват на властите.

Полицията разчита повече на хора, които са "ходили на училище с този човек" или е техен колега, отколкото на семействата на протестиращите. Но когато 18-годишната Хелена забелязва майка си на едно от видеата от нападението над Капитолия, тя решава да я издаде.

В последните 4 години отношенията на Хелена Дюк, която учи последна година в гимназията в Масачузетс, с майка й са пред разпад. Причината е политическите им възгледи. Хелена посещава протестите за расова справедливост, а майка й, която е дългогодишен демократ, започва да подкрепя президента Доналд Тръмп все повече.

След щурма на Капитолия един от братовчедите на Хелена й изпраща видео. На него се вижда чернокожа жена, която е обградена от множество поддръжници на Тръмп във Вашингтон. Бяла жена посяга да я удари, чернокожата жена отвръща, а тълпата я напада вербално. Бялата жена от клипа е майката на Хелена Дюк.

Заедно с майка си Хелена разпознава във видеото леля си и чичо си. Тя не знаела, че родителката й ще е във Вашингтон.

"Спомних си, че ФБР призова всеки, който знае нещо за нападателите на Капитолия, да разкрие имената им", казва Дюк пред The New York Times. "След като се замислих, реших, че това е най-правилното нещо, което мога да направя."

Хелена ретуитва видеото, на което се вижда лицето на майка й, и пише: "Хей мамо, помниш ли когато ми каза, че не трябва да ходя на BLM протестите, защото има насилие... това ти ли си?" А след това добавя още един пост: "това е либералната лесбийка, която бе изритвана от дома си множество пъти." Към публикацията включва и имената на чичо си и леля си.

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent...this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO