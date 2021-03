Nike съди компанията MSCHF за "сатанински обувки"

Nike завежда дело срещу арт компанията MSCHF в Бруклин заради модел маратонки, наречени „сатанински обувки“, които съдържат капка истинска човешка кръв в подметките си, пише BBC.

Маратонките струват 1018 долара и се отличават с обърнат кръст, пентаграма и думите "Лука 10:18". Те са направени по модела на Nike Air Max 97s.

MSCHF пусна 666 чифта обувки в понеделник в сътрудничество с рапъра Lil Nas X и споделя, че са разпродадени за по-малко от минута. Nike твърди, че това е нарушение на търговската й марка.

В понеделник черно-червените обувки бяха пуснати на пазара от MSCHF, съвпадайки с излизането на най-новата песен на рапъра Lil Nas X Montero (Call Me By Your Name), която дебютира в YouTube миналия петък. В музикалното видео рапърът се спуска по денс пол, който води от рая в ада, носейки въпросните маратонки.

Дизайнът на обувките се позовава на библейския стих Лука 10:18 „И Той им каза: Видях Сатана да пада като мълния от небето “. Всяка обувка от серията има така характерната за Nike подметка с въздушни мехурчета, но съдържаща 60 кубически сантиметра червено мастило и една капка човешка кръв, дарена от членове на арт колектива.

Гигантът за спортни обувки заяви в декларация пред американския окръжен съд за източен Ню Йорк, че не одобрява обувките и поиска от съда да спре продажбата им и да попречи на компанията MSCHF да използват известното им лого swoosh, което е запазена марка на производителя на спортни обувки и облекла.

„MSCHF и неговите неодобрени „сатанински обувки“ вероятно ще предизвикат объркване, като биха могли да създадат погрешна връзка между продуктите на MSCHF и Nike“, се казва в делото на спортния гигант, пише Bloomberg TV Bulgaria.

„Всъщност вече има доказателства за значителни обърквания, които се случват на пазара, включително призиви за бойкот на Nike в отговор на пускането на модела Satan Shoes на MSCHF въз основа на погрешното убеждение, че Nike е разрешил или одобрил този продукт."