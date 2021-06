Доналд Тръмп все повече се обсебва от изборите през 2020 г.

Дана Баш от CNN съобщи в четвъртък сутринта, че бившият президент Доналд Тръмп е "по-обсебен от всякога от изборите през 2020 г.". Тя се позова на думите на бивш съветник на Тръмп, който заяви, че бившият президент слуша само онези на "дъното, на дъното, на лудите във варела".

Тези разкрития дойдоха малко след като The New York Times и The Washington Post публикуваха статии, в които се твърди, че Тръмп е убеден, че в даден момент това лято ще бъде възстановен на поста президент, след като разнообразни придирчиви и неблагонадеждни одити влязат в сила.

"Тръмп толкова се е вманиачил по одитите, че наскоро предложи пред съюзниците си, че техният успех може да доведе до завръщането му в Белия дом тази година, според хора, запознати с коментарите, които той е направил", пише The Washington Post.

Самият Тръмп изпрати множество изявления по темата - възмути се на губернатора на Аризона Дъг Дюси и генералния прокурор на Аризона Марк Бърнович, и двамата републиканци, за това, че не са направили повече в подкрепа на нелепото повторно преброяване на гласовете в окръг Марикопа. А в понеделник той заяви това: "В Джорджия се върши страхотна работа, разкриваща измамата по време на президентските избори през 2020 г. Но не трябва да позволяваме на НИКОЙ да компрометира тези бюлетини, като оставим сградата необезопасена, което беше направено късно в петък. Републиканците и патриотите трябва да защитават това място и бюлетините там."

Какво е очевидното заключение? Тръмп не се отказва от заблудите си относно изборите през 2020 г. Тъкмо напротив - влошава се.

И не става дума само за Тръмп. Тези, които формират разбиранията си чрез него, което с право се разбира като по-голямата част от републиканската база, също слизат по-дълбоко в лудостта на дивите теории на конспирацията.

Свидетелят Майкъл Флин, съветник на Тръмп по националната сигурност, през уикенда изглежда подкрепи подобен на Мианмар преврат в САЩ. (По-късно Флин каза в Парлер, че "няма никаква причина за преврат в Америка и той не е призовавал за каквито и да било действия.")

А контролирани от републиканците законодателни органи в цялата страна, напредвас в приемането на така наречените закони за "сигурност на изборите" в отговор на несъществуващата заплаха, породена от широко разпространените твърдения, че е имало измама на президентските избори.

Тази глупост не забавя или изчезва, а набира скорост.

Всичко това подкопава стратегията, използвана от републиканските лидери във Вашингтон към днешна дата - което е най-добре описано от Хоумър Симпсън по отношение на голям тест, който трябва да се вземе: "По време на изпита ще се скрия под нечие палто и ще се надявам, че по някакъв начин всичко ще стане както трябва."

Отчаяната надежда на лидерите на малцинството в Сената, като Мич Макконъл, беше, че след изборите през 2020 г. Тръмп просто ще изчезне. Че той ще остане фигура с някаква значимост за някои членове на Републиканската партия, но способността му да командва националната сцена или да упражнява значително влияние върху ръководството на партията ще намалее значително.

Това просто не се случи. Което създава тази реалност за републиканците: Докато Тръмп се отклонява все повече и повече във все по-диви фантазии за завръщането си на власт, базата на GOP стои плътно заедно с него. И тъй като никой политик не може да се надява да спечели избори без базата на своята партия зад гърба си, републиканските служители се подготвят.

Което означава, че сега са на борда с човек, който вярва, че това лято ще бъде възстановен на пост заради поредица от необичайни преброявания и одити.

Още по-тревожно за републиканците: Няма доказателства, че Тръмп е стигнал дъното. Или че изобщо има дъно. И те вече толкова дълго позволяват нелепото му поведение, че е трудно е да си представим, че изведнъж могат да кажат, че бившият президент е преминал някаква граница по отношение на коректността или отговорността. Той - и те - отдавна оставиха тази линия в праха.